Google'ın Android sistemini uzaktan hackleyebilene 200 bin dolar ödül vereceği yarışması hackerlar tarafından pek de ilgi görmedi.

Dünya devi şirketler her ne kadar ciddi test merkezlerinde önemli güvenlik uzmanlarıyla çalışarak yazılımlarını geliştirseler ve test etseler de bazen yazılımlarda rastlanmayan sorunlar meydana geliyor ve bu sorunlar pahalıya patlıyor. Birçok şirket de bu nedenle açıkları tespit edebilmek için para ödüllü yarışmalar düzenliyor.

Bu şirketlerden biri olan Google da yaklaşık 6 ay önce Project Zero adlı yarışmasını başlatmış ve Android işletim sistemini sadece telefon numarası ve e-posta ile hackleyebilene 200 bin dolar para ödülü vereceğini açıklamıştı. Son raporlara göre Google'ın bu yarışmasına kimse katılmadı.

Söylenene göre Google'ın ödül için şart koştuğu hackleme olayı gerçekleştiğinde Google milyonlarca dolar zarara uğrayabilir ve bu açığı kapatmak için çok daha fazla para harcamak zorunda kalabilir. Bu nedenle de başka bir şirket Google'ın bu açığını öğrenmek için 200 bin dolardan çok daha fazla para teklif edebilir. Hal böyle olunca da hackerlar Google'ın bu yarışmasına pek de sıcak bakmıyor.

Bu durum üzerine Google'dan herhangi bir açıklama gelmiş değil. Görünüşe göre Google bir süre daha sessiz sedasız bu yarışmasını aktif tutmaya devam edecek ancak bir sonuca ulaşması açıkçası zor.