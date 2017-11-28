Hackerlar Güvenliği İyi Olmayan Bitcoin Cüzdanları Arıyor!

Özellikle de son dönemlerde Bitcoin ve Etherium'un fiyatlarının tavan yapmasıyla birlikte, Tüm dünya çapında hackerların, güvenlik açığı bulunan kripto-para cüzdanları aramaya başladığı öğrenildi.

Siber güvenlik araştırmacısı Didier Stevens'ın ortaya çıkardığına göre, kripto-paraları sakladığımız bitcoin cüzdanlarının güvenliğine oldukça dikkat etmeliyiz. Özellikle de çevrimiçi bir kripto-para cüzdanı kullanıyorsanız bir an önce çevrimdışı olanlarına geçin. Çünkü son dönemlerde Stevens'ın ortaya çıkardığına göre özellikle de Bitcoin ve Etherium'un değeri yükseldiği için, dünya çapında binlerce hacker, güvenlik açığı bulunan kripto-para cüzdanları bulmaya çalışıyor.

Stevens'ın özellikle de bu tip bilgileri ele geçirmeye çalışan casus yazılımları bulan ve kendi geliştirdiği bir yazılım sayesinde ortaya çıkardığı durum ise, durumun "ee tabii ki onlar hacker bulmaya çalışacak"dan öte olduğunu gösteriyor. En son Bitcoin'e ilişkin büyük sıçramanın yaşandığı 2013 yılında bu kadar fazla casus yazılım bulduğunu bildiren Stevens, son dönemlerde özellikle de kripto-para cüzdanlarının bilgilerini ele geçirmeye çalışan casus yazılımlar açısından oldukça fazla olduğunu belirtti.

Stevens'ın siber güvenlik üzerine eğitimler ve yüksek lisans diplomaları veren SANS Teknoloji Enstitüsü'nün resmi forumlarında paylaştığı bilgilere göre, son bir aylık süreçte eline "Copy.dat, wallet.dat, wallet.dat.1, wallet.dat.zip, wallet.tar, wallet.tar.gz, wallet.zip, wallet_backup.dat, wallet_backup.dat.1, wallet_backup.dat.zip, wallet_backup.zip." isimli oldukça tehlikeli casus yazılımlar içeren dosyalar elde ettiğini bildirdi.

Hackerların kullandığı yöntemin, aslında çevrimiçi bitcoin cüzdanlarına saldırmak amaçlı değil, sizin bilgisayarınızda kripto-para biriminizi hareket ettirmekte kullandığınız yazılımları kontrol etme amaçlı casus yazılımlar kullanmak olduğunu da belirtelim. Yani Hacker'lar bu casus yazılımı bilgisayarınıza sokarlarsa, çevrimiçi kripto-cüzdanlardan kendi cüzdanlarına kripto-paraları havale ediyorlar. Sizin de ruhunuz bile duymuyor.

Ne kadar büyük bir kripto-para yatırımcısısınız bilmiyoruz. Ancak Stevens özellikle de küçük yatırımlar yapan kişilerin hedef alındığını da özellikle belirtiyor. Yani eğer Etherium veya Bitcoin'e yatırım yaptıysanız, kripto-paralarınızı güvenilir bir sistemde saklamanızı tavsiye ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ani saldırı hali hazırda öngörülebilir değil miydi?