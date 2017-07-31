HBO hacker saldırılarına uğradı ve hackerlar, şirketten 1.5 terabaytlık veri çaldılar. Bu verilerin içinde GoT'un yayınlanmamış bölümlerinden, çalışanlarının bilgilerine kadar birçok doküman yer alıyor.

HBO, yaptığı açıklamalarda, bir hack saldırısının gerçekleştiğini ve bilgisayar korsanlarının HBO sunucularına girerek büyük miktarda veriyi ele geçirdiğini doğruladı. Şimdiyse Game of Thrones'un henüz yayınlanmamış bölümleri, korsanların elinde bulunuyor.

HBO, "Siber bir kaza yaşandı ve bu da mülkiyet bilgilerinin ele geçirilmesine neden oldu. Gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz ve avukatlarımızla olayın incelenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bilgi güvenliği HBO'nun ilk önceliğidir ve bunları korumak bizim için ciddi bir sorumluluktur." dedi.

Durum HBO için gerçekten de iyi gözükmüyor çünkü söz konusu bilgisayar korsanları, şirketten 1.5 terabayt boyutunda veri çaldı. Bu çalınan veriler içinde yalnızca yayınlanmamış bölümler ve senaryolar değil, aynı zamanda çalışan verileri ve finansal bilgiler de yer alıyor. Bilgisayar korsanları çevrimiçi verileri yavaş yavaş yayınlamaya başladılar bile. Pazar gecesi gazetecilere gönderdikleri bir e-postaya göre korsanlar şu açıklamalarda bulundu:

"Tüm insanlık, merhaba. Siber güvenlik döneminin en büyük sızıntılarından biri gerçekleşiyor. Peki bu sızıntı nedir? Elbette, söylemeyi unuttum. Bu sızıntı HBO ve Game of Thrones! Sizler gerçekten şanslısınız, çünkü sızıntıyı indirebilecek ilk insanlarsınız. Bundan keyif alın ve bu yazıyı yayınlayın. Bunu en iyi şekilde yayınlayan kişiyle röportaj yapacağız. HBO düşüyor."

2014 yılında bu olayın bir benzeri de Sony'nin başına gelmişti ve Sony'den yaklaşık olarak 26GB'lık bir veri çalınmıştı. Ancak böylesine büyük bir şirketin, nasıl oluyor da gerekli önlemleri almadığı gerçekten şaşkınlık veriyor. Yine de anlaşılan HBO, geçmişteki hatalarından ve sızıntılarından ders almıyor. Daha önceki sezonlarda da, sezon başlamadan önce birkaç bölüm sızdırılmıştı. Bu durum gerçekten büyük çünkü bu sefer yalnızca bölüm veya senaryo sızdırılmadığından, olaylar gerçekten çok kötü bir hal alabilir.