Sıra Dışı Bir Yöntemle Dolandırılan Konya Merkezli Şirket

Konya’da otomativ yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın e-postalarına ulaşan hackerlar, şirketin Avrupa’daki müşterilerine ulaşarak ödemeleri açtıkları sahte hesaplara yönlendirdiler.

Artık neredeyse tüm işlemlerimizi teknoloji üzerinden hallediyor olmamız, başımızın da siber saldırganlar tarafından sıklıkla derde girmesine sebep olabiliyor. Konya’da faaliyet gösteren bir Türk firmasının başına gelenler de bunun son zamanlardaki en tipik örneği olarak göze çarpıyor: Hackerler, Yeni Arçek isimli firmanın e-postalarına gizlice sızarak 90 bin euro’yu kendi hesaplarına yönlendirdiler.

Hackerların ihracat yaptıkları firmalarla iletişime geçip şirkete gelmesi gereken ödemeleri kendi hesaplarına yönlendirdiklerini belirten Arçek Genel Müdürü Niğmet Çiçek, şunları söyledi: “Bizim mail şifrelerimiz kırılmış, maillerimiz okunmuş ve bizim maile benzer yeni bir mail oluşturularak ödeme yapacak firmalara bizim adımızla yazılar yazmış. Londra bankalarında bizim firma adına hesap açan ve IBAN numarası alan hacker’lar ulaştıkları kişilere ‘Banka detaylarımız değişti, finansı artık İngiltere Londra’da yöneteceğiz’ diyerek ödemeleri sahte hesaplara yatırmalarını istemişler. Almanya, Belçika, İtalya ve Arnavutluk’taki 4 müşterimizle yaşadığımız bir olay. Toplamda 90 bin avroluk bir meblağ.”

Durumu bir hafta sonra fark ettiklerini söyleyen Çiçek, eğer geç kalsalardı kayıplarının çok daha büyük olacağını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: “Daha çok kişiye de ulaşabilirlerdi. Biz 1 hafta içerisinde bunu çözümleyebildik. Kısa bir sürede çözümleyebildiğimiz için, mesela bize o hafta İsrail, Azerbaycan, Fas, İspanya bir de Çeklerden yani 5 ülkeden paramız gelecekti. O müşterilerimizle hemen telefonla irtibata geçerek bu mailleri dikkate almamalarını söyledik. Eğer geç kalsaydık 150 bin avro daha gidecekti” diye konuştu. Konuyla ilgili olarak Siber Suçlar Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını belirten Çiçek “Server’larımızı değiştirdik. Mail şifrelerimizi değiştirerek önlem almaya çalıştık. O şekilde çözüm yoluna gittik. Savcılıktan da resmî başvurumuzda bulunduk. İşin hukuki boyutunu da inceliyoruz. Ayrıca Ekonomi Bakanlığımıza yazı gönderdik. İhracatçı birliklerini, ticaret odalarını, sanayi odalarını uyardık. Umarım bizim başımıza gelen başkasının başına gelmez.”