Bitcoin ve Ethereum gibi popüler olmayan, “alt coin” olarak tabir ettiğimiz kripto paralarının %10’luk diliminin bilgisayar korsanlarının eline geçtiği düşünülüyor.

Kripto para birimlerinin düşük işlem ücreti ve genel yapısı, geleneksel finansman platformlarına göre büyük avantajlar sunuyor, ancak bu paralar bilgisayar korsanları için de çalınmayı bekleyen bir nimet. Altcoinler hakkında paylaşılan bir rapora göre, tüm erken yatırımcı fonlarının %10’u bilgisayar korsanları tarafından çalındı.

Bitcoin ve diğer alternatif kripto para birimlerinin son yıllarda göstermiş olduğu artış, çok fazla altcoinin piyasaya sürülmesine neden oldu. Kripto para birimlerinin artışı son zamanlarda biraz daha duraksamış olsa da, piyasadaki para birimi seçeneklerinde gözle görülür bir azalma olmadı. Ey Research tarafından yayınlanan raporda, altcoinlerde promosyona odaklanan ve güvenliği ikinci plana atan şifreleme kurucularının, hackerlara zemin hazırladığı söylendi. Hackerlar sahte cüzdan adresleri ve kimlik avı siteleri sayesinde bu paraların %10’luk bir dilimini kendi hesaplarına geçirmeyi başardı.

Yatırımcı fonlarının bir bölümünü kaybetmek, yeni bir teklife yönelik güven eksikliği yansıtıyor ve böylece kripto paranın itibarı uzun vadeli olarak değer kaybediyor. Kısaca yatırımcıları korkutan kripto paralar kendi kendilerine zarar veriyorlar. İnişleri ve çıkışları fazla olsa dahi elindeki yatırımcıları kaybetmeyen kripto para birimleri genel eğri itibariyle yükselme eğilimi gösteriyor. Altcoinleri çalan hackerlar sadece boşalttıkları hesapların yanı sıra, para birimlerinin değer kaybetmesine neden olarak herkesi soymuş oldu diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Üretilen kripto paraların geliştiricileri, sizce de güvenlik üzerine daha fazla eğilmeli mi?