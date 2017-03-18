Hackerlar Neden Linux İşletim Sistemini Tercih Ediyorlar?

Linux, sıradan kullanıcı tarafından çok kullanılmayan ancak hackerların sıklıkla tercih ettiği bir işletim sistemi. Hackerlar, Linux'ü sahip olduğu özellikler nedeniyle kullanıyorlar. İşte onlardan bazıları.

Hackerların Windows yerine Linux dağıtımlarını tercih ettikleri bir gerçek. Birçok atak Linux işletim sistemli bilgisayarlardan Windows’lara yapılıyor. Peki ülkemizde masa üstü bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmayan bu işletim sistemlerinin, niçin hackerların favorisi olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

Açık Kaynak Kodlu

Windows’un aksine Linux işletim sistemleri açık kaynak kodlu. Yani isteresek bu işletim sisteminin yazıldığı kodu görebilir ve üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Windows ise hiçbir kodunu kullanıcıya açmıyor ve düzenleme yaptırmıyor.

Şeffaf

Windows kodlarını açmadığı için burada kod yazarken veya teknik bir iş yaparken, bize sunduğu özellikler üzerinden çalışırız. Linux’te ise herşeyi ayan beyan görürüz. Bu tıpkı kaputun altında olduğunu düşündüğümüz şeylerle çalışmakla, kaputu açıp istediğimiz müdahaleyi yapabildiğimiz bir aracı çalıştırmaya benzer.

Birçok Hack Aracı Linux İçin Yazılmış

Linux dünyası hacker kaynıyor. Hack araçlarının çoğu Linux işletim sistemi için yazılmış. Üztelik de Windows’u hacklemek için! Belki de tüm hack programlarının %90’ı Linux’te çalışıyor. Bazılarının Windows versiyonları olsa da hepsi yok, ayrıca uyumsuzluklar olabiliyor.

Linux Granüler Kontrol Sağlıyor

Bu sistem neredeyse sınırsız miktarda kontrole sahip olduğumuzu gösteriyor. Linux’te herşey en makro düzeyde ve en küçük ölçekte terminal tarafıdnan kontrol edilebiliyor. Bu da terminali çok önemli kılıyor ve kullanıcıya büyük müdahale imkanı veriyor.

Gelecek Linux/UNIX’e Ait

Linux geleceğin işletim sistemi. 80’ler ve 90’lardaki güçlü Microsoft artık ona boyun eğmek durumunda. Router, switch gibi cihazların yanı sıra birçok serverın içinde kullanılan sanallaştırma teknolojilerinden en popüler ikisi, Vmware ve Citrix Linux çekirdeği üzerine inşa edilmiş. Nesnelerin interneti iler birçok ufak cihazın içinde de artan bir kullanım oranı yakalayacağını düşünüyoruz.

