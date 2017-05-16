Büyük Devletlerin Gizli 'Füze' Sırları Açığa Çıkabilir!

Bir hacker grubu tarafından öne sürülen iddiaya göre yakın zamanda bazı devletlere ait füze ve nükleer projelerin verileri yayınlanacak.

Tüm dünyayı saran WannaCry virüsü bir yana dursun, dünyayı yakından ilgilendiren bir hackleme olayı da geçtiğimiz günlerde yaşandı. ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'na ait olduğu iddia edilen birçok veri ele geçirildi ve Shadow Brokers isimli hacker grubu verilerin kendileri tarafından ele geçirildiğini öne sürdü. Grup, iddiasına göre bu verileri yakında paylaşmaya hazırlanıyor.

Windows işletim sistemli bilgisayarların hacklenmesiyle elde edilen verilerde Microsoft, buradaki tüm güvenlik problemlerini ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'na yıkarken verileri ele geçiren hackerlar bu polemiği fırsat bilerek çok ilginç bir açıklamada bulundu. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre bu grup Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin füze ve nükleer projelerinden gizli verileri 1 Haziran itibariyle yayınlamaya başlayacaklarını söyledi.

Öte yandan başta güvenlik zafiyetlerini kabul etmeyen Microsoft, hacker grubunun tehditleriyle yoğun bir şekilde ilgilendiklerini ve önüne geçeceklerini söyledi. Olayın nasıl bir sonuca varacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.