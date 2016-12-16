Hackerlar, Saldırdıkları Akbank’tan Milyonlarca Dolar Para Çaldılar!

Kurumun da doğruladığı habere göre Akbank, bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırı sonrası 4 milyon dolar kaptırdı.

Son zamanlarda Türk bankalarına yapılmış en büyük maddi hasarlı siber saldırıya Akbank maruz kaldı. Dün akşam KAP’a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) bir açıklamada bulunan Akbank, söz konusu saldırıları doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bankamızın yurtdışı para transferleri ile ilgili bilgisayar sistemlerine bir atakta bulunulmuştur. Bankamız gerekli tüm önlemleri ivedilikle almıştır ve tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu veya başka herhangi bir konuda müşterilerimize yansıyan herhangi bir olumsuzluk, kayıp ya da güvenlik sorunu bulunmamaktadır.

Bu konunun Bankamızın mali tablolarına önemli bir etkisi olmayacaktır. Olası zarar, bankamızı koruyan Bankers Blanket Bond sigortası kapsamına girmektedir."

Dün basına karşı yapılan açıklamada, bankanın uğradığı saldırı sonucu kaybının 4 milyon dolar olduğu belirtildi. Saldırının yapıldığı tarih ise 8 Aralık. Akbank, yapılan bu saldırının yalnızca finansal bazda gerçekleştirildiğini, müşterilerini etkileyen herhangi bir güvenlik ihlalinin bulunmadığını açıkladı.

Hackerlar, Akbank'a kredi sağlayan küresel para transfer sistemi SWIFT'e yaptıkları saldırı sonrası bu parayı zimmetine geçirmişler. SWIFT, küresel çapta her gün trilyonlarca dolar fon transferlerinin yapıldığı, Belçika merkezli bir oluşumdur. Ayrıca uluslararası bankacılığın belkemiğini oluşturur.