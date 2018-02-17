Hackerlar, Rusya Merkez Bankası'nın sistemlerine saldırarak hesaplarına 6 milyon dolarlık bir transfer gerçekleştirmeyi başardı.

Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın bir diğer devlet bankası olan Globex'ten 55 milyon ruble çalan hackerlar bu kez daha büyük bir vurgun yapmayı başardılar. Bankanın yurtdışına para gönderilen SWIFT sistemine saldırı gerçekleştiren hackerlar, 339,5 milyon rublelik (yaklaşık 6 milyon dolar) bir soygun gerçekleştirdi.

Hacker saldırısını gerçekleştiren ve paraları hesabına geçirenlerin kimliği ya bilinmiyor ya da yetkililer tarafından açıklanmıyor. Reuters'a konuyla ilgili açıklamalar yapan banka yetkilileri yapılan soygunu onaylasa da, yaşanan hırsızlıklarla ilgili spesifik açıklamalar yapmayacaklarını belirtmiş.

2016'nın Şubat ayında Bangladeş'te 81 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştiren hackerlar bu kez de Rusya'yı hedef almışa benziyor. Hackerların yakalanıp yakalanmayacağını önümüzdeki günler gösterecek ama daha önce de bu tip soygunlar sonrası hackerların izlerini başarıyla silip polisten yakayı kurtardığını biliyoruz. Anlaşılan bankalar da güvenirliklerini kaybetmemek için bu tip vakaları gizlemeyi tercih ediyorlar.