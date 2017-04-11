Telefonunuzun hareket sensörünü kullanarak şifrelerinizin hackerların eline geçmesine sebep olabilirsiniz.

Telefonlarda sayısız güvenlik önlemi bulunuyor. Bu kadar güvenlik önlemi bulunmasına rağmen kötü düşünceli hackerlar telefonlara kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bunun ardında her zaman bir bilinmeyen yatar, yani nasıl olduğunu tam olarak kestiremeyiz. Yüzlerce hatta binlerce insan o telefonlarda çalışan hataları gidermeye çalışıyor olsa bile gözden kaçan ufak bir detay, hackerlar için yeterli olabiliyor.

Newcastle Üniversitesi’ndeki güvenlik araştırmacıları, insanın aklına gelmeyecek ama kullanıldığında bir kişinin parolasını %100 bulmanızı sağlayacak yeni bir güvenlik açığı keşfetti. Üstelik bu açık, telefonların üzerinde yer alan sensörler üzerinde bulundu. Akıllı telefonların uygulama konusunda izin isteme özelliği bulunuyor ancak burada kamera, mikrofon gibi donanımlar için izin isteniyor. Sensörlere erişmek için uygulamaya bile ihtiyacınız bulunmuyor, tarayıcıdan açtığınız zararlı bir site bile isterse sensörlere erişebiliyor. Bu sensörler, telefonun dokunma hassasiyeti, yaptığı hareketler gibi sensörler olabiliyor.

Hackerların yeni gözdesi olan hareket sensörü, şifrelerinizin kolaylıkla çalınabilmesini sağlıyor. Newcastle Üniversitesi’ndeki araştırmacı ekibi, yaptıkları testlerde dört haneli PIN’leri ilk dört denemede %70 oranda doğru şekilde bulduklarını, 5. denemeden sonra bu oranın %100’e yükseldiğini bildirdi.

Sensörler, hackerlara birçok içeriği belirtebilirler. Örneğin hareket sensörü hackerlara yürüdüğünüzü, oturduğunuzu, arabayla seyahat ettiğinizi söyleyebilir. Ayrıca telefonunuzu kullanırken telefonun yaptığı küçük hareketlerden hangi tuşlara bastığınız anlaşılabilir.

Araştırmacı Dr. Maryam Mehrnezhad, TechCrunch için yaptığı açıklamada tüm mobil platformların bu durumun farkında olduğunu ve sorunu çözmek için iş birliği yaptığını bildirdi.

Mehrnezhad yaptığı açıklamada, “Onlara rapor verdik ve temas kurduğumuzdan beri bu sorunu bizimle birlikte çözmeye çalışıyorlar. Her iki taraf da devam etmekte olan bir araştırma içerisinde, ancak en iyi çözümü bulmak için topluluklarla sürekli temas halindeyiz” dedi. Kısacası bu durumun yakın bir zamanda çözülmesi hedefleniyor. Yakın gelecekte sensörlerin izinsiz kullanımında muhtemelen daha fazla artış gözlemlenecek.