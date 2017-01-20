Hackerlar, Ukrayna’nın Başkenti Kiev’in Elektriğini Kestiler!

Ukrayna’daki hackerların geçtiğimiz ay, başkent Kiev’in elektriğini kestikleri belirtildi.

Reuters’a bir açıklama yapan Ukrayna’daki enerji kuruluşu Ukrenergo, başkent Kiev’in siber korsanlar tarafından elektriğinin kesildiğini ve hala sisteme nasıl girdiklerini belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

17-18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen olayda Kiev’in kuzey bölümünde elektriklerin gittiği, siber korsanların, ülkenin farklı konumlarından sisteme girdiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre saldırıdan 330 kilovatlık Kuzey alt istasyonuna bağlı olan çalışma istasyonlarıyla ‘Denetsel Kontrol ve Veri Toplama Merkezi’ (SCADA) sistemleri etkilendi. Ukrenergo, yapılan analizler doğrultusunda saldırının çok önceden planlandığını ve şiddetli olduğunu açıkladı. Güvenlik güçleriyle birlikte çalışan siber uzmanlar ise etkilenen hesapların kronolojik olarak bir listesini oluşturup saldırının başlangıç noktasını tespit etmeye çalışıyorlar.

Ukrayna, 2015 yılının Aralık ayında da benzer bir saldırıya maruz kalmış, ülkenin batısındaki 225 bin kişinin elektrikleri kesilmişti.