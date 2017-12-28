Yeni yapılan bir araştırma, hackerların bilgisayarlarımızdaki sabit diskler olan HDD’leri sadece ses dalgaları kullanarak devre dışı bırakabileceklerini ortaya koydu. Üstelik bunu size yakın olan bir hoparlör aracılığıyla gerçekleştirebiliyorlar.

Bir bilgisayar korsanı, sizi tam anlamıyla hacklemek istese neler yapabilir? Şifrenizi doğru tahmin etmek mi? Bilgisayarınıza bir sunucu aracılığıyla bağlanmak mı? Wi-Fi ağınızı ele geçirmek mi? Bunların yanına bir de ses dalgalarını ekleyin.

Sonuçları yeni açıklanan bir araştırmaya göre kişisel verilerimizi ya da belki e bütün dünya için önemli bilgilerin bulunduğu sabit diskimizi kırmak için bir yöntem ortaya çıktı. Bu yöntem, hem sizin hem de bilgisayar korsanlarının o sabit disk içindeki bilgilere erişmesini engelliyor.

Üstelik bu iş oldukça basit: Ses dalgaları bildiğiniz üzere titreşime neden oluyorlar ve “ses özel bir frekansta çıkartıldığında, titreşim etkisini arttıran bir tip rezonans özelliğine sahip oluyor.” Modern sabit sürücüler titreşime duyarlı dizayn edilmişlerdir ve beklenmedik bir sarsıntıda, otomatik olarak kapanmaya programlanmışlardır. Bu önlem, mekanik iğnelerin disklere titreşim anında veri yazmasını engeller ve kalıcı hasarların önüne geçmeyi mümkün kılar.

Yeni sistemler böyle güzel avantajlara sahipse, diskleri devre dışı bırakmak da kolaydır. Princeton ve Perdue üniversitelerinde görevli olan bilim insanları, son zamanlarda böyle bir saldırının özel açılar ve çeşitli frekanslarda akustik dalgalar sesler yardımıyla tehlikeli olabileceğini öne sürdüler. Bu yöntemle bilgisayarınız beklenmedik bir anda devre dışı kalabilir ve sürekli tekrarlanırsa sabit diskinizi sonsuza dek kaybedebilirsiniz.

Potansiyel olarak HDD’lerin en çok korunmaya muhtaç olan bilgisayar donanımları olmalarının nedeni, üretimlerinin düşük maliyetlerde olmasıdır. Bu nedenle üreticiler sürekli HDD sistemlerini tercih ederler. Diğer yandan SSD gibi yeni teknolojiler mekanik birimlere sahip olmadıkları için daha güvenli ve uzun ömürlülerdir. Ancak üretimi pahalı olduğundan sık sık karşılaşmayız.

Bu yeni ortaya çıkan saldırı tipi sadece kişisel bilgisayarlar için değil, halka açık olan ATM’lerdeki bilgisayarlar için de geçerlidir. Bir bankamatiği soymak isteyen kötü niyetli bilgisayar korsanları, sistemin devre dışı kalmasını ses dalgaları yardımıyla sağlayarak ATM’nin merkez ile iletişimine engel olabilir.

Elbette bu söylenenler bir dizi bilimsel çalışmanın ürünü olduğu için korsanlara yol gösterdiğini belirtemeyiz. Çünkü bu frekans aralığı ve şiddeti net bir şekilde açıklanmamış durumda.