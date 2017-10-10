Hackerlar, kurban olarak seçtikleri kişiden fidye isterken yanlışlıkla kendi fotoğraflarını gönderince deşifre oldular.

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren ve fidye isteyen çete sonunda çökertildi. Yaşanan olaya göre bir mağdura yanlışlıkla kendi fotoğraflarını gönderen iki hacker, çetenin gün yüzüne çıkmasına sebep oldular.

32 ünlünün sosyal medya hesaplarını çalan hacker çetesinin, ünlü isimlerin haricinde binlerce insanın da hesabını ele geçirdiği belirtildi. Mağdur olan insanlardan oldukça tuzlu bir para isteyen çeteyi, bu iki şaşkın hacker çökertti.

A.E. adlı kişinin mail yazışmalarını ele geçiren çete, bu yazışmalar karşılığında bir miktar para istedi. Başına gelen olaya bir türlü inanmayan mağdur, çete üyelerinden söz konusu yazışma fotoğraflarını istedi. Mail yazışmalarını fidye istedikleri kişiye göndermek isteyen iki hacker, yanlışlıkla kendi fotoğrafını da gönderdi. Olay üzerine hemen polise giden mağdur, hacker’ın fotoğraflarını polis ekipleri ile başlattı.

Kurban olarak seçtiği kişilere sahte linkler atarak maillerini ve mesajlarını ele geçiren hacker çetesi tamamen çökertildi. Gamze Özçelik, Tamer Karadağlı gibi tanınan kişilerin sosyal medya hesaplarını da çalan hackerların, çaldıkları hesapları geri vermek için 50 bin TL fidye istedikleri ortaya çıktı.