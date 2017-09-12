Hackerlar Yapay Zekayı da Kullanmaya Başladılar!

Kullanan kişinin gücünü dörde beşe katlayacağı düşünülen yapay zekalar, bir süredir hackerlar tarafından kullanılıyor.

Geçtiğimiz yıl güvenlik firması ZeroFox’un iki veri bilimcisi, Twitter kullanıcılarının zararlı saldırılara karşı nasıl tutum sergileyeceği ile ilgili bir deney yaptı. Araştırmacılar yapay zekaya sosyal medyayı öğretirken, çeşitli yem taktikleri ile yapay bir hacker oluşturulmaya çalışıldı. Yapay hacker, testlerde insan rakiplerinden önemli derecede daha iyi bir performans gösterirken herkesten daha fazla kimlik avı tweetleri oluşturarak başarı elde etti.

SNAP_R olarak adlandırılan yapay zeka, dakikada 6.75 tweet oranında 800’den fazla kullanıcıyı simüle ederek 275 kurban çekmeyi başarırken, Forbes yazarı Thomas Fox, yalnızca 1.075 tweet oranında 129 kişiye erişebildi ve 49 kullanıcıda başarıya ulaştı.

Elbette bu bir deney olduğu için insanlara hiçbir zarar gelmedi, ancak çok önemli bir gerçeği de gözler önüne serdi. Hackerlar yapay zekaları kullandıkları zaman gerçekten durdurulması çok zor bir hedef olabilirler ve kanıtlamak zor olsa da muhtemelen pek çok hacker şu anda yapay zeka kullanmaya başladı. Yapılan büyük siber saldırıların arkasında yapay zekaların da olabileceği düşünülürken, saldırı amaçlı yapay zeka kullanan kişilerin, çok daha etkili saldırılar yapabildiği görüldü.

Bilim insanı Brian Wallace, Gizmodo’ya verdiği röportajda, “Hackerlar yapay zekayı oldukça uzun süreden beri kullanıyorlar” dedi. Bu sayede hackerların mümkün olduğu kadar çok kişiye saldırabildiklerini belirten Wallace, yapay zeka ve makine öğreniminin hackerlar için mükemmel araçlar olduğunu belirtiyor.

Yapay zekaların gücünü eline almış bir hackera karşı neler yapabileceğimizi merak ediyorum.