Hackerlardan Eşi Benzeri Görülmemiş Yeni ‘Bal Tuzağı’!

Yaratılan sahte bir kadın karakterle birçok firmanın bilgisayarlarına sızmayı başaran ‘Mia Ash’ isimli hacker grubunun arkasında İran’ın olduğu düşünülüyor.

Öncelikle bu karakterin nasıl oldu da onlarca firmanın bilgisayarlarına sızdığına bir bakalım. Adı Mia Ash olan bu karakter, 30 yaşında ve iki sanat okulunu bitirmiş, ayrıca başarılı bir fotoğrafçı ve de çok güzel.

Tabii profilde yazılan bu bilgiler gerçek birisine ait değil. Bu, hackerların bilgisayarlara sızmak için oluşturduğu sahte profillerden biri. Kullanılan fotoğraflar ise başka bir kadının profilinden çalınmış. Bu sahte profil, hackerlarla birlikte güvenlik şirketlerinin bir araya geldiği ABD’de düzenlenen bir konferansta tanıtıldı.

Sahte profili tanıtan firma, Mia Ash karakterinin bu zamana kadar gördükleri en iyi oluşturulmuş profil olduğunu belirtti. Suudi Arabistan, İran, Irak, İsrail ve ABD’deki teknoloji şirketlerinde çalışanları hedef aldığı belirtilen sahte profilin arkasında ise İran devletinin olduğu tahmin ediliyor.

Bal tuzağı, hackerların sıklıkla başvurduğu ve İngilizce adı ‘honey trap’ olan bir yöntem. Hackerlar, artık demode olmuş bu yöntem yerine artık daha hızlı sonuçlar elde edebilecekleri metotları tercih ediyorlar.