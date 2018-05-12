Hackerları Sosyal Medya Hesaplarımızdan Nasıl Uzak Tutarız?

Gün geçtikçe sosyal medya üzerinde yaşamlarımızı daha çok paylaşıyor ve adeta hayatımızın bir parçası olarak bu platformları benimsiyoruz. Ancak bazı kötü niyetli kişilerin hesaplarınıza musallat olması canınızı sıkabilir. Bu noktada sizlere, hesaplarınızı korumanın en iyi yöntemlerinden bahsedeceğim.

Sosyal medya denildiğinde aklımıza kesinlikle ilk önce Facebook ve Twitter geliyor. Her ne kadar son zamanlarda çıkan platformlar çoğalmış ve hatta rağbet görmüş olsa da, hemen hemen hepimizin Facebook ve Twitter hesapları mevcut. Öte yandan hayatlarımızı paylaştığımız bu medya sayfaları, bizim için kimi zaman oldukça önemli bilgiler barındırabiliyor. Gerek arkadaşlarımızla olan konuşmalarımız gerekse paylaşımlarımız olsun, bizim bilgimiz dışında görülmesi veya kullanılması hoş olmayacaktır.

Fakat gelin görün ki, kötü niyetli kişilerin bu platformlara deyim yerindeyse musallat olduğunu çok fazla gördük. Peki ya hesaplarımızı hackerların gazabından korumak için neler yapmalıyız? İşte bu noktada birazdan size bahsedeceğim yöntemler sayesinde, hesabınız hiç olmadığı kadar güvende olabilecek.

1. Cihazınızın kilit ekranından mutlaka yararlanın

Cihazının ve hesaplarınızın bilginiz dâhili dışında kullanılmasından haz etmiyorsanız, kesinlikle kilit ekranından yardım almanızı öneririm. Cihazınızı kullanmayı bıraktığınız anda kilitleyeceğiniz ekran sayesinde meraklı ebeveynlerinizden ve kötü niyetli kişilerden korunmuş olacaksınız. Fiziksel saldırılardan da korunabileceğiniz bu yöntem, ileri düzeyde olmasa da cihazınızı korumak için önemlidir. Diğer yandan seçeceğiniz şifrenin, doğum tarihiniz olmamasında dikkat etmeniz ayrıca önemli.

2. Tahmin edilmesi zor bir şifre ve iki faktörlü kimlik doğrulaması

Güçlü bir şifre seçmek ve iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmak kesinlikle yapabileceğiniz en önemli iki şeydir. Biliyorum bunu daha önce çok fazla duydunuz ancak birinin hesabına girmenin en kolay yolu, sızdırılmış bilgiler edinerek ve farklı şifre kombinasyonları deneyerek gerçekleşir. Birçok yerde hesaplarımızın olduğunu düşünürsek, her sayfa için farklı şifre kullanmak kesinlikle işinize yaracaktır. Diğer yandan büyük/küçük harf, noktalama işaretleri ve sayılardan oluşan birleşimlerde şifrenizin gücüne güç katabilir.

İki faktörlü kimlik doğrulamasına gelecek olursak, işler sizin için biraz daha iyi bir hal alıyor. Bu bağlamda saldırgan şifrenizi bilse dahi, ikinci bir cihazın (genellikle akıllı telefonunuzun) kontrol sisteminden geçmesi mümkün olmayacak ve hesabınız güvende kalacaktır. Oldukça kolay bir şekilde uygulayabileceğiniz bu ayar için Ayarlar->Güvenlik ve Girişi->İki Faktörlü Kimlik Doğrulama’ya gidin ve ardından güvenlik önemlerinizi bir tık daha artırın.

Facebook’da uygulayacağınız bu yöntem sayesinde hesabınıza başka bir cihazdan şifre ile ulaşılsa bile telefonunuza gelen onay koduna ihtiyaç duyulacaktır. Benzer bir durum Twitter’da da mevcut. Aynı yöntem için Twitter hesabınızda da Ayarlar ve Gizlilik-> Hesap bölümüne gidebilirsiniz. Her ne kadar güçlü şifreler seçtiğinizi düşünseniz de benim önerim iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanmanızdan yana.

3. Uzaktan kumanda

Facebook hesabınıza biri tüm engelleri yıkıp girdi ve siz durumu hiçbir şekilde fark etmediniz. Bu noktada Facebook hesabınıza kimlerin eriştiğini görebileceğiniz ve bunu takip edebileceğiniz bir seçenek bulunuyor. Ayarlar->Güvenlik ve Giriş sekmesi altında yer alan kısımdan giriş yaptığınız yer ve saatleri görebilirsiniz. Tanımadığınız bir etkileşim görmeniz durumunda ise bu cihazı kullanımdan kaldırmanız ve ardından şifrenizi değiştirmeniz etkili olacaktır. Öte yandan Twitter’ın, bu tarz bir özellik barındırmadığını da söylemekte yarar var.

4. Üçüncü taraf izinleri sınırlandırın

Bir saldırgan, erişiminiz olan üçüncü taraf uygulamalardan da hesabınıza sızabilir. Bu durum aslına bakarsanız çok kolay değildir ancak tabii ki dikkat etmekte fayda var. Bu noktada artık ihtiyacınız olmayan eklentileri, listenizden kaldırmak yararınıza olacaktır. Olay tam bir hack girişimi olmasa da, hesabınız ve bilgileriniz istilacı kişiler veya kurumlar tarafından toplanabilir. Bunun için Ayarlar->Uygulamalar ve İnternet Siteleri seçeneklerini takip edebilir ve istemediğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz. Benzer bir duruma Twitter için de erişim yapabilirsiniz. Bunun için Ayarlar-> Uygulamalar sekmelerini takip etmek yeterli olacaktır.

5. Cihazınızda verdiğiniz izinlere bir göz atın

Bildiğiniz gibi uygulamaları yükledikten sonra bir dolu servise izin veriyoruz. Bu noktada cihazınız üzerinden verdiğiniz izinlere göz atmanız güvenliğinizi sağlayabilir. Eğer sosyal medya hesaplarınızı sıkı güvenlik önlemleriyle korumaya çalışıyorsanız, bu veriler sizi kötü niyetli kişilerden koruyacaktır.

Android’de: Ayarlar->Uygulamalar’a gidin ve ardından sağ üst menü simgesinde bulunan ve Uygulama izinleri’ne tıklayın.

IOS’ta: Ayarlar->Gizlilik’e gidin ve er uygulamanın üzerine tıklayarak verdiğiniz izinleri görün.

Tüm bu yöntemlere dikkat ettiğiniz takdirde hesabınızı gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Peki sizin bunlar dışında kullandığınız bir güvenlik önlemi var mı?