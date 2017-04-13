Hackerların Şifrenizi Çözerken Hangi Yolları İzlediklerini Biliyor musunuz?

Siber saldırıların sayısı, son dönemlerde küresel anlamda iyice artış gösterdi. Özellikle ünlülerin sosyal medya hesaplarını hedef alan hackerlar, "Dark Web"de yayılan bazı şifreleme algoritmaları sayesinde güçlü şifrelerinizi dahi kırabiliyorlar.

Siber güvenlik dünyasında en önemli konulardan biri, şifreleme ve şifre çözmedir. Son zamanlarda “Dark Web”de ve dosya paylaşım sitelerinde paylaşılan hash fonksiyonları, şifrelerimizi daha da güvensiz kıldı. Geçtiğimiz günlerde bu fonksiyonlar sayesinde yapılan ataklar milyonlarca kişinin LinkedIn ve TalkTalk hesaplarından bilgilerin çalınmasına neden oldu. Yine bu olaylar nedeniyle ünlülerin -Mark Zuckerberg, Jack Dorsey gibi- sosyal medya hesaplarını hedef almaya başladılar.

Bu tür olayların artmasından sonra ünlü teknoloji kanalı Computerphile, hackerların güçlü şifreleri nasıl çözmeye çalıştığını gösteren bir video hazırladı. Videoda 4 NVIDIA GPU barındıran ve Hashcat isimli bir şifre kullanıcı program kullanan, 'makine öğrenmesi' algoritmalarına sahip bir bilgisayar kullanılıyor. GPU’lar sayesinde büyük, küçük, sayı ve karakterden oluşan milyarlarca kombinasyonlardan seçim yapan Hashcat yazılımı, MD5 şifreleme sistemiyle saniyede 40 milyar hashleme yapıyor. İşlemlerin anlatıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.