Hackerların Yeni Hedefi Elektronik Oyuncaklar Oldu!

Son dönemde muadilleri oldukça artan elektronik ve akıllı diyebileceğimiz oyuncaklar, hackerların yeni hedefi oldu.

Günümüz dünyasında fark edeceğiniz gibi birçok cihaz akıllanırken bu akıllanma evresine katılan birçok oyuncak da var. Çeşitli firmaların ürettiği birçok oyuncak artık akıllı telefondan kontrol edilebiliyor hatta kamera ve ses desteği sayesinde siz işteyken çocuğunuzu en sevdiği ayıcığı üzerinden takip edebilmenizi sağlıyor.

Bu noktada veri çalmak için önemli bir noktaya gelen elektronik ya da akıllı diyebileceğimiz oyuncaklar, hackerların yeni gözde ürünleri olmaya başladı. Özellikle CloudPets isimli firmanın ürettiği oyuncaklardan veri çalmaya başlayan hackerlar, 800.000 hesap bilgisi ve 2.2 milyondan fazla ses kayıt verisine ulaşabildiği söyleniyor.

Cayla isimli Alman firmanın oyuncaklarında da yaşanan benzer sıkıntı akıllı telefondan kontrol edilebilen, internet erişimi olan bu oyuncaklar için açılan hesapların güvenlik yetersizliğinden kaynaklanıyor. Böylece gerek hesap bilgilerini gerekse bazı verileri çalan hackerlar bazı aileleri bitcoin karşılığında hesap bilgilerini serbest bırakma gibi bir işe girişirken, bazı ailelerde olan tek şifre merakı sayesinde bu oyuncaklara ait hesap şifresi ile evdeki birçok cihaza erişim sağlayabildikleri ortaya çıktı.

Sonuç olarak eğer evinizde CloudPets ve Cayla markalı oyuncaklardan varsa ve bu firmalara ait hesaplarınız bulunuyorsa gözden geçirmenizde, en azından zor bir şifre üretmenizde fayda var.