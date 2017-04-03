HACKTRİCK'17 28 Nisan'da Başlıyor!

Türkiye'nin en kapsamlı siber güvenlik etkinliği HACKTRİCK, 28-29-30 Nisan'da TOBB ETÜ'de düzenlenecek.

Türkiye’de yapılan siber güvenlik konferansları arasında, kısa sürede elde ettikleri başarılarla adından çokça söz edilen bir etkinlik olan Hacktrick; 2014 yılında Ankara Üniversite ev sahipliğiyle "Üniversiteler arası siber güvenlik zirvesi" sloganıyla başladıkları yolda, siber güvenlik sektörünün önde gelen kurumlarını üniversiteler ile buluşturmayı hedeflemişti. Sonraki yıllarda Sabancı Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik, bu iki üniversitede 1000 kişinin üzerinde katılımcıyı ağırlayarak özel sektörün, devlet kurumlarının ve üniversitelerin siber güvenlik çerçevesinde buluşmasını sağlamıştı. Bu yıl ise TOBB ETÜ'de sektörün önde gelen isimlerinden 20'nin üzerinde konuşmacı ve çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirecekleri etkinliklerine hazırlanıyorlar.

Zeka, eğlence, heyecan ve biraz da mücadele ortamı oluştururken pratik ve teorik güvenlik çalışmalarını da katılımcılarla paylaşmak üzere organize edilmiş bir etkinlik olan Hacktrick, katılımcılarına faydalı eğitimler, ilgi çekici sunumlar ve birbirinden eğlenceli yarışmalarla bilgi dolu ve eğlenceli üç gün geçirmeyi vadetmekte.

Webtekno'nun da sponsorlarından biri olduğu etkinliğe katılım ücretsiz. Daha detaylı bilgi için etkinliğin internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.