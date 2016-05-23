Yayımlandığı günden bu yana açık sahneleri bulunduğu gerekçesiyle eleştirileri üzerine toplayan Hadise’nin Sıfır Tolerans isimli şarkısının klibi için RTÜK’ten kanallara cezalar verildi.

Şarkıcı Hadise’nin bolca açık sahneleri bulunduğu gerekçesiyle bazı kesimler tarafından tepki toplayan Sıfır Tolerans şarkısının klibi için devreye RTÜK girdi. Kurum, klibi yayımlayan Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallara reklam gelirlerinin %2’si kadar para cezası verilmesine karar verdi.

Kuruma göre Hadise’nin klibi, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiği için yayımcı kuruluşlara bu cezayı verdiğini açıkladı.

RTÜK’ün konuyla ilgili açıkladığı raporun tamamı şu şekilde:

"Söz konusu video klipte yer alan bir takım görüntülerin video klibin yayınlandığı saat dilimi göz önüne alındığında çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek türde bir içerik ihtiva edebileceği düşünüldüğünden rapor hazırlanmıştır.

Klipte şarkıcı Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşı olan bir erkek oyuncuya yer verilmektedir. Söz konusu klip erkek oyuncunun üst tarafı çıplak bir şekilde. Hadise’nin ise üstünde beyaz bir gömlek ve alt tarafının da sadece gömlekle kısmen kapatılarak yer aldığı ve ikilinin son derece samimi bir vaziyette bilindiği sahne ile başlamaktadır. Klibin yayın saati olarak 11:0’de başlayan ve mevzuatımız açısından problemli olduğu düşünülen görüntülerde şarkıcı Hadise daha sonra üstünde sütyen bikini görünümündeki bir kıyafetle jakuziye girmekte, üstü çıplak vaziyetteki erkek oyuncunun Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşına olan dokunuşları ekrana gelmektedir. Erkek oyuncu Hadise’nin bacaklarına dokunurken, Hadise de erkek oyuncunun kimi yerlerini öpüp kokluyor. İkilinin aynı yatakta yer aldığı samimi görüntülere de yer veriliyor.

Müzik kliplerinin oluşum aşamasında toplumların değer yargılarının yanı sıra evrensel olarak korunan çocukların bu yayınlardan nasıl etkileneceği mutlaka hesap edilmelidir. Son zamanlarda gerek yerli gerekse yabancı yapımlarda, video kliplerin zaman zaman müzik parçasını gölgede bırakır şekilde ve müzik parçası ile hiçbir bağlantı kurulamayacak kullanımlarla cinsellik ve erotik görüntülere yer verildiği de görülmektedir.

Söz konusu video ile ilgili vatandaşlardan da çok sayıda şikayet geldi. Bu şikayetler de klibin erotik filmin bir tık altında olduğu, kaldırılması ya da gece yarısı gösterilmesi talebi yer aldı. Yayın saatinin çocukların ekran başında oldukları bir saat olması bu itirazları güçlendirmekte olup, çocukların yayınlardan olumsuz etkilendikleri somut bir şekilde dile getirilmiştir.

Müzik kliplerinin oluşum aşamasında toplumların değer yargılarının yanı sıra evrensel olarak korunan çocukların bu yayınlardan nasıl etkileneceği mutlaka hesap edilmelidir. Son zamanlarda gerek yerli gerekse yabancı yapımlarda, video kliplerin zaman zaman müzik parçasını gölgede bırakır şekilde ve müzik parçası ile hiçbir bağlantı kurulamayacak kullanımlarla cinsellik ve erotik görüntülere yer verildiği de görülmektedir.”

RTÜK’ün uyguladığı cezaya sert tepki gösteren Hadise ise Instagram hesabından “Ben klibime verilen “erotik” damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince “erotik” oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç “erotik” kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorundamıyım? HAYIR. "Erkektir yapar, kadındır susar" zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim. #AhlaksızlıkSizinKafanızda” ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Bunun dışında RTÜK, 'Yetenek Sizsiniz' programında şort giyen 7-11 yaş aralığındaki çocuklar nedeniyle TV 8’e de para cezası verdi.

Hadise'nin söz konusu klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.