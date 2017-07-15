Mobil cihazınızda yer kalmadığı zaman kaçırmak istemediğiniz anların resimlerini çekebilmek için yapabileceğiniz bir şey var.

Hepimiz yaşamışızdır. Telefonumuzda ‘Hafıza Neredeyse Dolu’ mesajlarıyla bombardımana uğradığımız halde sanki sorun kendiliğinden düzelecekmiş gibi resim çekmeye devam etmişizdir. Ve nihayetinde kaçınılmaz an gelir çatar: Tatilde gün batımının harika resmini çekeceksinizdir ama telefon tek bir resim dahi çekemeyeceği gerçeğini yüzünüze yüzünüze vurmaktadır.

Bir şeyleri silmeye de zaman yoktur zira güneş batmaktadır. Bir an önce çekmeniz gerekmektedir o cânım manzaranın resmini. Ama yapacak bir şey yok diye düşünüp, kaderinize razı olmuşsunuzdur.

Üzülmeyin, hayatınızın hacklemesini yapacağız kameranıza! Bir daha tövbe edecek olur olmaz mesajlar göndermeye size.

Yapmanız gereken şey tek şey, resimleri bazı uygulamalarınızda çekip, telefona kaydetmektir.

Bu noktada kullanabileceğimiz en favori uygulama, Snapchat. Bu yöntem hafızanız dolu olmasa bile daha verimli olmanızı sağlayacaktır.

Öncelikle Snapchat içerisinde bir kare çektiğiniz zaman, ekranın sol alt köşesinde aşağıya doğru beliren bir okun olduğu simge göreceksiniz.

İşte bu simgeye tıkladığınız zaman çekmiş olduğunuz resim, galeriye indirilecektir. Sadece resimlerde değil, videolarda da geçerli bu durum.

Evet, işin özünü kavradınız sanırım. Kullandığınız herhangi bir sosyal medya hesabınıza girerek resimleri çektikten sonra kaydedebilirsiniz. Facebook’un kendisine ait dahili bir kamera uygulaması mevcut. Ha keza Slack’ de bu konuda yardımcı olacaktır. Uygulama içerisinde fotoğraf çektikten sonra örneğin Slack’te kendinize mesaj olarak gönderin. Daha sonra mesajı açtığınızda resim ekranda belirdiğinde üzerine basılı tutarak ‘resmi kaydet’ seçeneğine tıklayın ve sonra da galeriye gidin.

Tabii bunu yapabilmek için internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır. Ya da Facebook’un ‘çevrim dışı modu’ özelliğini kullanarak da geçici kayıt yapabilirsiniz. Bağlantıya eriştiğinizde hesabınızdan telefonunuza indirebilirsiniz.