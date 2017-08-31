Hafızası Yetmeyenlere Gelsin: 400 GB Hafıza Kartı Tanıtıldı!

IFA'da ortaya çıkan yeni ürünlerden dikkat çekenler arasında yerini alan SanDisk microSD hafıza kartı, tam 400 GB kapasitesi ve fiyatıyla pazarın zirvesine oturuyor.

SanDisk yeni hafıza kartını tanıttı. Tam 400 GB'lık depolama kapasitesine sahip kart, kendi alanındaki en yüksek kapasiteye sahip ürün oldu. Yüksek kapasitenin getirisi olarak da yüksek fiyat kendiliğinden bizlerle oldu.

Şimdiye kadar piyasadaki en büyük hafıza kartı konumunda yer alan Samsung'un 256 GB'lık MicroSD hafıza kartı, 150 dolarlık fiyata sahipti. SanDisk'in yeni 400 GB'lık kartı buna tam 100 dolar ekleyerek 250 dolardan satışa çıkarıldı.

Depolamanın yanı sıra çok daha önemli olan bir diğer mevzu transfer hızı. 100 MB/saniye gibi bir maksimum hıza sahip kart SDXC UHS-I sınıfında yer alıyor. Uygulama Performansı Sınıf-1 olarak puanlanan kart, uygulama çalıştırabilme hızına sahip. Üreticilerin en çok önemsediği ve bu sebeple telefonlarına hafıza kartı desteği koymadıkları bu durum, SanDisk'in yeni kartı gibi kartlar sayesinde artık ortadan kalkmaya başlayacak.

Piyasada hala MicroSD kart slotuna sahip cihazlar tabi ki bulunmakta. Eğer bunlardan birine sahipseniz ve kenarda duran 250 doları hafıza kartına harcamak isterseniz, tam da size göre bir ürün.