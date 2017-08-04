Hafızasına Güvenenleri, Hafıza Şampiyonunun Testine Bekleriz

Benim hafızam iyidir diyorsanız, Dünya Hafıza Şampiyonu'nun hazırladığı testte kendinizi deneyebilirsiniz.

Hafızanıza ne kadar güveniyorsunuz? İki yıl üst üste Dünya Hafıza Şampiyonu olan ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda iki tane hafıza rekoru bulunan Dominic O'Brien, hafızanızı nasıl geliştirebileceğinizi anlatan bir kitap yazdı. Şimdi o kitaptan hafızanızı test edecek 5 hızlı ve kolay testi yapacağız. Kalem, kağıtlarınızı çıkarın. Test başlıyor!

1- Kelimeler

Aşağıdaki 20 kelimeyi üç dakika boyunca inceleyin. Ardından hatırlayabildiğiniz kadar çok kelimeyi yazın, sırası önemli değil. Doğru yazdığınız her kelime için kendinize 1 puan verin ve bir sonraki teste geçin.

AĞAÇ, ZAMAN, YÜZ, PİPET

SAAT, FARE, MOTOR, UÇAK

ŞİMŞEK, KOLYE, GARDROP, TRAKTÖR

UYKU, ELMA, OKYANUS, KİTAP

2- Sayı Sıralama

Aşağıdaki sayıları 3 dakika boyunca inceleyin. Daha sonra aynı sırayla yazmaya çalışın. Doğru yazabildiğiniz sıraya kadar kendinize 1 puan verin. Örneğin; tüm sayıları doğru yazıp yalnızca 5. sırada hata yaparsanız puanınız 4 olur. Hata yapılan bir sıradan sonraki doğrular geçerli olmaz.

5 0 3 6 7 4 4 0 9 2 8 2 0 5 7 6 7 1 2 9

3- Şekiller

Yukarıdaki şekilleri, altındaki sayılara da dikkat edecek şekilde 3 dakika boyunca inceleyin. Daha sonra yukarıdaki görsele bakmadan aşağıda karıştırılmış şekillere doğru numaraları vermeye çalışın. Verdiğiniz her doğru numara için 1 puan yazın.

4- İkili Sayılar

Aşağıdaki 30 adet sayıyı 3 dakika boyunca inceleyin. Daha sonra aynı sırada yazmaya çalışın. Doğru yazdığınız her ikili için 1 puan yazın. Diğer sayı testinde olduğu gibi yanlış yazdığınız sıradan sonra gelen doğrular geçerli olmaz

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1

5- Kart Oyunu

Aşağıdaki kartları 3 dakika boyunca inceleyin. Daha sonra aynı şekilde yazmaya çalışın. Doğru yazdığınız her kart için 1 puan yazın. Sırayı şaşırdıktan sonraki doğrularınız sayılmaz.

Sonuçlar nasıl hesaplanır?

Maksimum puan: 90

Acemi: 20+

Gelişmiş: 35+

Usta: 70+

Puanınız gelişmişin üzerinde bir değerde ise oldukça iyi bir hafızaya sahipsiniz.