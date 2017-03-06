Görüntüleri Zambiya’nın Kitwe isimli şehrinde çekildiği söylenen silüetin ne olduğu ortaya çıktı: Uçurtmaymış.

Geçtiğimiz hafta sonu, uluslararası basında geniş yankı uyandıran bir görüntü ortaya çıkmıştı. Zambiya’nın Kitwe şehrindeki bir AVM’nin üstünde görüldüğü iddia edilen silüet, her kafadan bir sesin çıkmasına sebep olmuştu.

Bölgedeki birçok kişinin korkudan panik halde kaçmasına, bazılarının ise dua etmeye başlamasına sebep olan (bu şekilde lanse edilen demek daha doğru olacaktır, zira birazdan söyleyeceklerimizin ardından bunun da doğruluğu sorgulanabilir) yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bu görüntünün aslında bir uçurtma olduğu ortaya çıktı.

Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere bu silüet, aslında bir uçurtma. Fakat uluslararası basına servis edilen görüntüde, gerçekçi ve ürkütücü görünmesini sağlamak için üzerinde photoshop’la biraz oynanıp şeffaflaştırılmış.