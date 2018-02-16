Hafta Sonu İçin Ücretsiz Oyun Deneyimi: Rainbow Six Siege

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, hafta sonu boyunca herkes için ücretsiz. Bununla birlikte oyunda ciddi bir indirime de gidildi.

Ubisoft'un adeta küllerinden yeniden doğan ve büyük bir beğeniyle 2 senedir oynanan oyunu Rainbow Six: Siege, oyunu daha önce deneyimlememiş olan oyuncular için ücretsiz deneme fırsatı sunuyor. Gün itibarı ile başlayan etkinlik kapsamında oyunu 20'sine kadar ücretsiz oynayabilirsiniz.

Bununla birlikte oyunun Steam sayfasında da ciddi bir indirim mevcut. Oyunun 'Starter Edition' fiyatı 26 TL'ye, Standart Edition fiyatı ise 120 TL'ye indirildi. Steam sayfasında inanılmaz olumlu yorumlar olan ve aynı zamanda hem Xbox One hem PS4 oyuncularının ciddi bir ilgi gösterdiği Rainbow Six: Siege'in Steam sayfasından oyunu kütüphanenize ekleyerek 4 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

CS: Go'dan sıkılan veya biraz daha taktiksel oyunlar oynamayı düşünen oyuncular için oldukça güzel bir alternatif olan Rainbow Six: Siege, Steam üzerinde 9/10 ve Metacritic üzerinde 7.9/10'luk başarılı puanlara sahip. Yorumlarda eğer denediyseniz oyunla ilgili fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.