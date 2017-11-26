Haftanın En İyi 10 Ücretsiz iPhone Oyunu

App Store’a yeni ve muhteşem, üstelik de ücretsiz bir ton oyun geldi. Bunlardan 10 tanesini bu yazımızda ele alacağız.

Faraway 2

Baştan aşağı yeni macera ve gizemli bilmecelerle dolu olan Faraway 2: Jungle Escape’te yeni tapınakların hepsinden kaçmaya çalışıyoruz.

Yeni Özellikler: Oyun esnasında kamera ile ekran görüntüsü alabiliyor, daha sonra kullanmak üzere kaydedebiliyorsunuz.

Deneme süresi: Satın almaya karar vermeden önce 9 kaçış seviyesini ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz.

Süper genişlikte ekran desteği: 18:9 oranında yeni ekran boyutu ile tablet cihazlarda da kendini gösteriyor. Enfes görüntüye sahip ayrıntılı grafik görünümünün tadını çıkarabilirsiniz.

iPhone X ekranı desteği: iPhone X’un yeni standart ekran boyutlarıyla uyumlu..

Farming Dead

Tüm dünyaya yayılmış, herkese hastalıklarını bulaştıran zombilerle haşır neşir olmak istemiş miydiniz hiç?

Ne kadar çok virüs harcarsanız, o kadar çok virüs üretiyor bu zombiler sizin için. Kazanmanın yolu fedakarlıktan geçer. O nedenle daha fazla kazanmak için zombilerinizden feragat etmeniz gerekecek oyun boyunca.

Legend of the Skyfish Zero

Legend of the Skyfish, özgün silahı ve oltasıyla macera tadında oynanabilecek güzel bir bilmece oyunu.

Oyun boyunca elinizdeki oltayı, bir silah ya da kanca olarak kullanabilirsiniz.

Letteral

Zekice tasarlanmış bir kelime oyunu. Dünya çapında herkesle oynayabileceğiniz oyundaki kelime sihirbazlarına dikkat edin: Rakiplerinizi ancak üstün bir strateji ile alt edebilirsiniz!

Naruto X Boruto Ninja Voltage

TV animasyonları olan BORUTO: NARUTO NEX GENERATIONS ve NARUTO SHIPPUDEN’in bir araya getirildiği bir oyun bu. Tamamıyla kendinize ait kalenizi yaptıktan sonra rakiplerinizin kalelerine saldırabilirsiniz.

Phantom Chaser

Pukk

İsviçre’nin kuzeyinde bir yerlerde altın peşine düşen bir hazine avcısı olacaksınız bu oyunda. Buz görünümlü, eşsiz koşucu zorlu aşamalar boyunca yanınızda olacak.

Puzzle Fighter

Capcom yapımlarındaki beğendiğiniz efsane karakterlerden oluşan bir takım oluşturuyorsunuz bu oyunda. Diğer oyuncularla gerçek zamanlı olarak oynayabiliyorsunuz. Bir düzine stratejik yeteneği de oyun esnasında keşfediyorsunuz.

Survivor Royale

Battle Royale’in mobil versiyonu olan oyunda tek başınıza ya da arkadaşlarınızla 2 ya da 4’lü takımlar halinde oynayabiliyor, 100 kişi içerisinde sağ kalan yegane kişi olma şansını yakalayabiliyorsunuz. Gerçekçi silahların kullanıldığı oyunda, aynı zamanda gerçek hayattan araçlar ve gelişmiş haritalandırma yöntemlerinin kullanıldığı oldukça karmaşık bir haritayı da keşfediyorsunuz.

Ultimate Motocross 4

Adından da anlaşılacağı üzere, motorsiklet yarış oyununda rakiplerinizle kıyasıya mücadele veriyorsunuz.