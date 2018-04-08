Haftanın En İyi Ücretsiz 6 iOS Oyunu

Bu haftanın en çok beğenilen 6 iOS oyununu derledik. Listemizde yer alan oyunların tamamı ücretsiz.

Nisan ayının ilk haftasını geride bıraktık. Daha önce de paylaştığımız gibi, haftanın en iyi iOS oyunlarını tekrardan sizlerle paylaşıyoruz. 6 farklı oyunun yer aldığı listemiz, bu hafta oldukça güzel oyunlarla dolu.

Ava Airborne

Yerçekimine meydan okuyacağınız bu oyunda, bombalara çarpmadan uçmanız ve yere değmemeniz gerekiyor. Oldukça zevkli bir oyun olan Ava Airborne, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

Blocky Snakes

Snake oyununun bir hayli gelişmiş versiyonu gibi görünen bu oyun, labirent tarzı yapısıyla dikkat çekiyor. 3D grafikleriyle göz dolduran Blocky Snakes, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

DanMachi – MEMORIA FREESE

Anime temalı bir RPG oyunu olan Memoria Freese, kendi takımınızı kurarak savaşlara katılmanıza olanak sağlıyor. Anime severlerin oldukça ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu oyun, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

Robin Hood: Sherwood Sniper

Sherwood ormanındaki kötü şerifin adamlarıyla savaşacağınız bu oyun, hassas ok-yay kullanımıyla oldukça zevkli hâle geliyor. Robin Hood: Sherwood Sniper, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

Shot Online Golf: World Championship

PC için geliştirilmiş en iyi golf oyununun yapımcıları tarafından iOS platformuna sunulan bu oyun, çevrimiçi oynama imkanı sunuyor. Dünya'nın dört bir yanından rakiplerle golf oynayacağınız oyun, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

Spring Things

Özgün bir puzzle oyunu olan Spring Things, fizik kurallarıyla oldukça uyumlu. Oldukça kolay kontrollere sahip olan oyun, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

Sizler için derlediğimiz haftanın iOS oyunları bunlardı. Paylaştığımız oyunları nasıl buldunuz? En çok hangisini beğendiniz?