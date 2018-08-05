Haftanın En İyi 6 Ücretsiz iPhone Oyunu

Bu haftanın en iyi 6 ücretsiz iPhone oyununu derledik. Listemizdeki oyunların birçoğu çoklu oyunculu yapısıyla öne çıkıyor.

App Store'da bu hafta en çok ilgi gören iOS oyunlarını bir araya getirdik. Listemizdeki tüm oyunlar ücretsiz olmakla beraber, birçoğu oyun için satın alımlar sunuyor. Sizin için derlediğimiz 6 farklı ücretsiz oyuna birer şans vermenizde fayda var.

1. DueLito

Dokunma üzerine kurulu eğlenceli bir arcade oyunu olan DueLito, reflekslerinizin sınırlarını zorlamaya geliyor. Çoklu oyunculu desteği de olan oyun, arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmek için birebir.

2. Kung Fu Z

Dünyayı zombi saldırısından Kung Fu ile kurtarabilirsiniz. Basit, pikselli grafikleriyle dikkat çeken oyun oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor. Retro müzikleriyle de sizi yıllar öncesine götürecek bu oyunu denemenizde fayda var.

3. Marble Legends: 3D Arcade Game

Çarpıcı grafikleriyle dikkat çeken Marble Legends, fizik tabanlı bir simülasyon oyunu. 130'dan fazla seviyesi bulunan oyunda 200'den fazla da mermer tasarımı bulunuyor. Çoklu oyunculu modu da bulunan oyun, bugüne kadar muhtemelen oynamadığınız ilginç bir türde.

4. Meat Grinder

App Store değerlendirmelerinde oldukça yüksek bir puanı bulunan Meat Grinder aslında bir savunma oyunu. Karakteriniz için çeşitli güçlendirmeler sunan oyun, denemeye değer.

5. Pixario: Speed Coloring Game

Pixario, temelde basit bir boyama oyunu. Arkadaşlarınızla kapışma imkanı da sunan oyun her yaş grubuna hitap ediyor. Küçük çocukların motor becerilerinin gelişimine katkı sağladığı gibi, yetişkinleri de sakinleştirmeye yardımcı oluyor.

6. Spark AI

Kalenizi inşa edin ve savunun. Temelde bu düşünceye dayalı olan oyun, aslında çok daha fazla detay barındırıyor. Karanlık madenleri keşfedip, bir yandan da çiftlik kurabileceğiniz bu oyun oldukça çeşitli bir yapıda.