Haftanın En İyi 9 Ücretsiz iOS Oyunu

PUBG Mobile'ın çıkmasıyla birlikte haftayı oldukça yoğun geçiren mobil oyun dünyasından 9 farklı ücretsiz oyunu derledik.

Geçtiğimiz hafta PUBG Mobile'ın çıkmasıyla beraber mobil oyun dünyası resmen tekrardan alevlendi. Birçok oyun PUBG Mobile'ın gerisinde kalsa da (indirme sayısı olarak) göz atmanız gereken 9 farklı iOS oyununu sizlere sunmak istedik. Listemizde yer alan 9 farklı oyunun hepsi ücretsiz olarak oynanabilir durumda.

Cartoon Network Match Land

Cartoon Network hayranlarının oldukça hoşuna gidecek bu oyun, en sevdiğiniz Cartoon Network karakterlerini kapıştırmanıza olanak sağlıyor. App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu oyun, 161 MB boyuta sahip.

Crazy Defense Heroes

Crazy Defense Heroes, bir strateji oyunu. Kule savunma, RPG ve kart oyunlarının bir birleşimi olarak karşımıza çıkan oyunda, klan oluşturma seçeneği mevcut.

Idle Tuber Empire

YouTuber olarak çılgınlar gibi para kazanmak isteyenlerdenseniz, bu oyun tam size göre. Ünlü olma yolunda kazandığınız paraları istediğiniz gibi harcadığınız oyun, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Nano Golf: Puzzle Putting

Bulmaca ile golf oyunu karışımı olan Nano Golf: Puzzle Putting, oldukça eğlenceli dakikalar geçirmenize yardımcı olabilir. Canınızı sıkabilecek reklamlar ve şirketin kendi oyunlarını tanıtmak amacıyla yaptığı bazı promosyonlardan kurtulmak için ise uygulama içi satın alım yapmanız gerekiyor.

PUBG Mobile

Bu hafta mobil oyun dünyasını kasıp kavuran PUBG Mobile'dan bahsetmezsek olmazdı. Bugüne kadar onlarca benzeri yapılan PUBG Mobile, geçtiğimiz hafta itibariyle resmi olarak kullanıma sunuldu. Unreal Engine 4 oyun motoru sayesinde akıcı bir oyun deneyimi ve yüksek grafik performansı sunan oyun, PC versiyonuna oldukça yakın bir deneyim sunuyor. Android ve iOS platformlarında en üst sıraya yerleşen PUBG Mobile, ücretsiz olarak App Store'dan indirilebilir durumda.

Shadowgun Legends

En iyi mobil RPG oyunu olduğunu iddia eden bu oyun, çoklu oyunculu yapısıyla dikkat çekiyor. Uzaylı istilasına karşı kendini korumaya çalışan insanlar olarak savaştığınız oyun, ücretsiz olarak indirilebilir.

Space Station Simulator

Çocukluğundan beri uzayla ilgiliyseniz, bu oyun ilginizi çekebilir. Kendi uzay istasyonunuzu oluşturmaya imkan veren oyunda, diğer oyuncularla savaşma imkanı bulunuyor.

Tiny Pixel Farm

Muhtemelen her donanımdaki cihazda oynayabileceğiniz bu basit çiftlik oyunu, basit olduğu kadar eğlenceli de olabilir. Bunun gibi piksel tabanlı oyunları seviyorsanız, bir şans vermenizde fayda var.

World Zombie Contest

Tıklama üzerine kurulu bu oyun, bugüne kadar gördüğünüz en basit zombi oyunu olabilir. Kendi zombi ordunuzu kurarak canavarları öldürdüğünüz oyun, Plants vs. Zombies oyununa benziyor. Ancak bu sefer çiçeklerin yerinde zombiler, zombilerin yerinde canavarlar bulunuyor.

Sizler için derlediğimiz 9 farklı iOS oyunu bu şekildeydi. Bazıları oldukça basit olduğu gibi, bazıları da gerçekten detaylı oyunlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? PUBG Mobile gibi daha detaylı ve çoklu oyunculu oyunlar mı daha çok ilginizi çekiyor, yoksa daha basit oyunlar mı?