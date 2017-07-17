Haftanın En İyi 9 Ücretsiz iPhone Uygulaması!

Yüzlerce uygulama arasında yer alan bu ücretsiz uygulamalar kısıtlı süreyle ücretsiz olarak kullanıma sunuluyorlar. Kullanımı basit ve fonksiyonel programları indirmek için acele edin.

Yaz mevsimi en yoğun dönemini yaşıyor. Apple’ın iOS App Store’undaki muhteşem iPhone ve iPad uygulamaları da öyle. Pazartesi gününün tüm tekliflerini kurcaladık ve ücretsiz olarak sunulan en iyi dokuz iOS uygulamasını sizler için seçtik.

Kısıtlı süreyle kullanıma sunulan bu uygulamalar için elinizi çabuk tutmanız, yararınıza olacaktır.

Tiny Paper

Sözcük önerisinde bulunan klavyelerden rahatsız olanlar için tasarlanan bu program oldukça sade bir kullanıma sahip.

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Web Page Recorder

Adından da anlaşılacağı üzere, ekran kaydı yapmak için kullanılan programda yapılan kayıtlar, sosyal medya üzerinden paylaşılabiliyor ve Safari üzerinde çalıştırılabiliyor.

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PolySpeak

Telefonunuzda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu program, çeviri klavyesi olarak kullanılabiliyor. Çevirmek istediğiniz metni yazdıktan sonra PolySpeak klavyesine geçiş yaparak ‘Çevir’ butonuna tıkladığınızda, ilgili dildeki karşılığını alabiliyorsunuz.

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Today’s Bill

Günlük gelir ve gider hesaplamalarınızı yapabileceğiniz küçük bir yardımcı program.

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dB Meter

dBA Meter, ortamdaki ses şiddetini ölçebilen kullanışlı bir uygulama.

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Mysc

Ajanda niyetine kullanabileceğiniz bu programda kronometre, takvim, hatırlatıcı ve ToDo gibi özellikler bulunuyor.

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CalcKey

iMessage için uyarlanmış bir hesap makinesi. iMessage uygulaması içerisindeyken doğrudan hesaplama yapabilmenizi sağlayan program için mesajlaşma uygulamasından çıkmanıza gerek kalmıyor.

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Code Chat

iMessage uygulamasında arkadaşlarınızla sadece ‘emoji’ ile sohbet etmenizi sağlayan program, sadece şifrelediğiniz numarayı verdiğiniz kişilerle mesajlaşabiliyorsunuz.

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Drawing Grid & Outline Tracing by Myvinchy

Bir yıldır üzerinde çalışılan program, çizim yapma aracı olarak kullanılıyor. Arttırılmış gerçeklik kullanılarak orantılı çizimlerin yapılabildiği programla piksel boyutunda mükemmellikte çizimler yapmak mümkün.

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