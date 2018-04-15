Haftanın En İyi Ücretsiz iOS Oyunları

AppStore'da bu hafta ücretsiz olan ve keyifle oynayabileceğiniz 8 başarılı oyunu sizin için derledik.

Mobil oyun oynamaktan aslında hepimiz keyif alıyoruz. Boş zaman öldürmek için, telefonlarımızda oyunlar oynamak belki de en keyifli yol ancak güzel oyunlar bulmak her zaman çok kolay olmuyor. AppStore'da birçok başarılı ve üretsiz oyun var ancak hepsini indirip denemek de pek mümkün değil. Her hafta ücretsiz ve başarılı bulunan oyunları derlediğimiz listemizde bu hafta 8 keyifli oyun var.

CHRONO MA: GIA

Stratejik kart oyunu olan CHRONO MA: GIA, geniş karakter yelpazesi ve sunduğu sınırsız strateji imkanıyla, oldukça keyifli bir oyun. Eğer stratejiler oluşturarak rekabet etmeyi gerektiren oyunlardan keyif alıyorsanız, bu oyunu deneyebilirsiniz.

Cobi Golf Shots

Cobi Golf Shots, eğlenceli bir mini-golf oyunu. Oldukça basit ve keyifli bir oyun olan Cobi Golf Shots'ı, çok zahmet etmeden vakit öldürecek bir oyun arıyorsanız, değerlendirebilirsiniz.

Dead Rivals-Zombie MMO

Zombi temalı bir MMORPG oyunu olan Dead Rivals-Zombi MMO, sunduğu geniş haritası ve aksiyon ile, MMORPG oynamayı sevenler için yeni ve başarılı bulunan bir seçenek.

Fishing Strike

Tüm dünyayı, 500^'den fazla balık türünü yakalamak için gezdiğiniz eğlenceli bir oyun olan Fishing Strike, gerçekçi grafikleri ve haritası ile beğeni topluyor. Topladığınız balıklar ile kendi akvaryumunuzu oluşturmanıza olanak tanıyan oyun, yeni bir oyun arayanlar için ilginç bir seçenek olabilir.

Ghost Pop!

Karanlık bir ormanda gezip karşınıza çıkan hayaletleri yakalamaya çalıştığınız eğlenceli bir oyun olan Ghost Pop!'ın çizimleri de oldukça eğlenceli. Böyle basit ama eğlenceli oyunlardan keyif alıyorsanız, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak oyunu telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Tales of Gaia

Tales of Gaia, alternatif bir dünyada, birbirleriyle mücadele halinde olan farklı canlı ırkların savaşına katılmanıza olanak sağlayan gerçek zamanlı ve oldukça başarılı bir oyun. Aynı anda güzel bir hikaye, farklı ırklar ve başarılı çizimler istiyorsanız, Tales of Gaia'ya göz atabilirsiniz.

Tokyo Ghoul: Dark War

Sevilen anime Tokyo Ghoul'un başarılı bir oyun uyarlaması olan Tokyo Ghoul: Dark War, orijinal çizimler ve animenin hikayesine bağlı kalan kurgusuyla anime özellikle Tokyo Ghoul ve benzeri karanlık animeleri sevenlerin beğenebileceği bir oyun. Çok oyunculu oyun deneyimi imkanı da sunan oyunu, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak oynamaya başlayabilirsiniz.

Touchgrind BMX 2

2011 senesinde ilk oyunu ile AppStore'un en sevilen ilk üç oyunundan biri olan Touchgrind BMX'in ikinci oyunu olan bu oyun, gerçekçi görüntü ve ses kurgusu ile eğlenceli bir 'sürüş' deneyimi sunuyor. Sunduğu geniş harita üzerinde kendi tasarladığınız bisikletiniz ile uzun turlar atabildiğiniz oyunu, aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

Listemizdeki oyunlar arasından en çok merak ettiğiniz hangisi oldu? Oyunlardan merak ettiklerinizi ya da daha önce oynadıklarınız hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler!