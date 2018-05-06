Haftanın En Popüler 10 Telefonu!

Bu hafta kullanıcılar tarafından en çok sevilen 10 telefonu sizler için bir araya getirdik. Listemizin büyük bir bölümünü Çinli üreticiler ele geçirmiş durumda.

Akıllı telefonlar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Daha önce de sizler için benzer listeler hazırlamıştık, bu haftaki listemizde ise geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan telefonlara da yer veriyoruz. Kullanıcılar tarafından en çok sevilen ve dünya genelinde popüler olan 10 akıllı telefonu sizler için derledik.

10. Xiaomi Mi A1

Yeni nesli çıkmasına rağmen halen popülaritesini koruyan Xiaomi Mi A1'in tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Samsung Galaxy J7 Pro

Çinli markaların rekabetçi fiyat politikaları sayesinde orta segmentte işleri zorlaşan Samsung'un J7 Pro modelinin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Vivo V9

Apex adındaki tamamen çerçevesiz konsept telefonun ardından bir de çentikli telefon tanıtan Vivo, V9 modeliyle 8. sıraya yerleşmiş durumda. Vivo V9'un tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Xiaomi Redmi 5 Plus (Redmi Note 5)

Xiaomi'nin uygun fiyatlı 18:9 ekranlı telefonu Redmi 5 Plus'ın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL

5000 mAh bataryasıyla dikkat çeken Asus Zenfone Max Pro'nun tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

5. Huawei P20 Lite

Huawei P20 serisinin uygun fiyatlı üyesi P20 Lite'ın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Oppo F7

Çentik trendine uyan bir başka akıllı telefon olan Oppo F7'nin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Huawei P20 Pro

Huawei'in 3 kameralı amiral gemisi P20 Pro'nun tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Xiaomi Redmi Note 5 Pro

6 inçlik 18:9 ekranı ve 4000 mAh bataryasıyla her ihtiyacınızı karşılayacak Redmi Note 5 Pro'nun tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

1. Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)

Snapdragon 660 yonga setiyle Xiaomi'nin son gözbebeği Mi A2, fiyatına oranla çok iyi bir performans sunuyor. Mi A2'nin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Listemizdeki 10 telefondan 5'ini Xiaomi modellerinin oluşturması, son günlerde Xiaomi'nin artan popülaritesini ortaya koyuyor. Sadece Xiaomi değil, listenin büyük bir bölümünü kaplayan Çinli üreticiler dünya genelinde popüler olurken; bir yandan ABD tarafından engellenmeye çalışıyor. ABD'nin bu engelleme çabalarının nedeni ise ortada: Hakimiyeti kaybetme korkusu.