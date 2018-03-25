Haftanın Mobil Duvar Kağıtları: Neon Yazılar

Özellikle OLED ekranlar için birebir uyumlu olan neon yazılı duvar kağıtları, bu haftanın en çok sevilenleri arasında. Mobil cihazınız için 6 farklı neon duvar kağıdını sizler için derledik.

iPhone X ve iPhone 8'in ekranları görüntüdeki parlak kısımları vurgulama konusunda en başarılılardan. Özellikle iPhone X'un OLED ekranı bu yeteneğin en büyük örneği. Karanlık arka planların üzerinde parlak neon yazıların bulunduğu duvar kağıtları, az önce bahsettiğimiz sebepten dolayı iPhone X kullanıcılarının yoğun ilgisini çekiyor. Tabii sadece iPhone X değil, OLED veya AMOLED teknolojisine sahip tüm cihazlarınız için bu duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz. Siyahları en iyi gösteren OLED teknolojisi sayesinde telefonunuzda muhteşem duracak duvar kağıtlarına göz atmanızı öneririz.

Ücretsiz fotoğraf sitesi Unsplash'te yayınlanan bu duvar kağıtlarının orijinal hâlinin yanında, iPhone X için kırpılmış versiyonlarını da sizinle paylaşıyoruz.

İndirmek için: Matthew Brodeur / iPhone

İndirmek için: Ali Yahya / iPhone

İndirmek için: Serge Kutuzov / iPhone

İndirmek için: Mark Claus / iPhone

İndirmek için: Morvanic Lee / iPhone

İndirmek için: Andre Benz / iPhone

Sizin için derlediğimiz 6 farklı neon duvar kağıdı bu kadardı. OLED ekranlı cihazlarda çok iyi duracağını düşündüğümüz duvar kağıtlarını denemenizde fayda var. Siz ne düşünüyorsunuz? Paylaştığımız duvar kağıtlarını beğendiniz mi, kullanmayı düşünüyor musunuz?