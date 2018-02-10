Haftanın Siber Güvenlik Haberleri

Siber güvenlik dünyası bu hafta belki de dijital suç alanında yaşanan en sakin haftasını geçirecekti. Ta ki oldukça önemli bir Apple sızıntısı gerçekleşene kadar.

Bu haftanın en önemli haberlerinden biri aslında güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği büyük çaplı bir temizlik harekatıydı. Ülke Güvenliği Birimi ile Amerika, Avustralya ve Avrupa polisinin katıldığı operasyonda, Infraud siber suç forumuna karışan ve 1 milyar doların üzerinde dolandırıcılık ve hackleme suçundan arandığı belirtilen 36 kişiden 13'ü tutuklandı.

Robet Mueller'in Rusların 2016 seçimlerine müdahalesi ve Trump'ın kampanyası ile olası gizli işbirliğine dönük soruşturması ise çok fazla ilgi görmedi.

Bir grup akademik araştırmacı, online gizlilik politikalarını otomatik olarak taradıktan sonra ilgili servis ya da firmanın verilerinizle neler yaptığına dair okunabilir görüntüler oluşturan Polisis adlı yapay zeka aracını yayınladılar.

Israilli araştırmacılar, internete bağlı olmayan, üstelik Faraday kalkanı kullanan bir bilgisayarın işlemcisinin manyetik iletimlerini kullanarak, bilgisayardan veri çalabildiklerini gösterdiler. Bu arada bazı Bitcoin dolandırıcıları da insanları kripto para göndereceklerine inandıracak iyi tasarlanmış sahte ilanlar yayınladılar.

Apple'ın iBoot sızıntısını Apple'da alt seviyede çalışan birinin jailbreak topluluğu içerisindeki arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenildi.

Kuzey Kore'nin en seçkin ve tehlikeli hacker grubu Lazarus, SWIFT bankacılık ağlarından tutun da Sony Pictures'a kadar her konuda gerçekleştirdikleri yetenekli saldırılarıyla tanınır oldular. Fakat bu yüksek seviyeli siber saldırı gücünün haricinde Kuzey Kore'nin aynı zamanda mümkün olan en kısa sürede olabildiğince vurgun yapmayı hedefleyen daha alt tabaka bir siber saldırı ordusunu görevlendirdiği bildiriliyor. Bloomberg Businessweek'in bir haberinde bu hackerlardan birinin hikayesine yer veriliyor. Kim rejimi adına sözleşmeli hacker olarak yaşamak üzere sınırdan Çin'e gönderilen hacker, online kumar sitelerindeki açıkları bulmak ve bu online oyunlar için altın üretimi yapan botlar yazmak üzere geçirmiş günlerini. Bu hackerlar için hayat, oldukça zor koşullar altında geçiyormuş. Güney Koreli bir iş adamından yemek alan Bejing'de yaşayan Kuzey Koreli bir hacker, arkadaşları tarafından ölesiye dövülmüş. Bir diğeri ise deng humması adı verilen bir hastalıktan öldüğünde grup lideri şahsı Kuzey Kore'ye göndermektense, cesedini yaktırmış.