Haftanın Torrent Üzerinden En Çok İndirilen 10 Filmi

Her hafta düzenli olarak BitTorrent verilerinden yola çıkılarak oluşturulan "haftanın korsan olarak en çok indirilen filmleri" listesinin 23-29 Temmuz haftası versiyonu açıklandı.

Bu hafta listeye yeni giren üç film bulunuyor. Bunlar Extinction, Raazi ve Deadpool 2. Geçen hafta liderliği ele geçiren Escape Plan: Hades, burada bir hafta kalabildi ve yerini geçen haftayı 8. sırada bitiren Jurassic World: Fallen Kingdom'a bıraktı. İşte listenin tamamı: 1. Jurassic World: Fallen Kingdom (IMDb: 6,5 puan) 2. Escape Plan 2: Hades (IMDb: 3,8 puan) 3. Sanju (IMDb: 8,5 puan) 4. Rampage (IMDb: 6,2 puan) İLGİLİ HABER En İyi Torrent Siteleri (2018) 5. Tully (IMDb: 7,2 puan) 6. Extinction (IMDb: 5,9 puan) 7. Avengers: Infinity War (IMDb: 8,7 puan) 8. Ready Player One (IMDb: 7,6 puan) 9. Raazi (IMDb: 7,9 puan) 10. Deadpool 2 (IMDb: 8,0 puan)

Kaynak : https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-07-30-18/

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