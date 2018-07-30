  • Haftanın Torrent Üzerinden En Çok İndirilen 10 Filmi

Haftanın Torrent Üzerinden En Çok İndirilen 10 Filmi

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Her hafta düzenli olarak BitTorrent verilerinden yola çıkılarak oluşturulan "haftanın korsan olarak en çok indirilen filmleri" listesinin 23-29 Temmuz haftası versiyonu açıklandı.

Bu hafta listeye yeni giren üç film bulunuyor. Bunlar Extinction, Raazi ve Deadpool 2. 

Geçen hafta liderliği ele geçiren Escape Plan: Hades, burada bir hafta kalabildi ve yerini geçen haftayı 8. sırada bitiren Jurassic World: Fallen Kingdom'a bıraktı. 

İşte listenin tamamı:

1. Jurassic World: Fallen Kingdom (IMDb: 6,5 puan)

2. Escape Plan 2: Hades (IMDb: 3,8 puan)

3. Sanju (IMDb: 8,5 puan)

4. Rampage (IMDb: 6,2 puan)
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5. Tully (IMDb: 7,2 puan)

6. Extinction (IMDb: 5,9 puan)

7. Avengers: Infinity War (IMDb: 8,7 puan)

8. Ready Player One (IMDb: 7,6 puan)

9. Raazi (IMDb: 7,9 puan)

10. Deadpool 2 (IMDb: 8,0 puan)

Kaynak : https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-07-30-18/
Etiketler: korsan filmler, torrent üzerinden indirilen filmler
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