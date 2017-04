Haftanın Ücretsiz iOS Uygulaması: Cut The Rope: Magic!

Apple Store'da bu hafta sunulan ücretsiz tam sürüm uygulama, efsanevi Cut The Rope serisinin keyifli oyunlu Cut The Rope: Magic oldu.

Muhtemelen yakında diyabetle tanışacak sempatik bir yaratığı(Om) şekerle beslemek için, en ilginç platformlarda doğru ipleri kesmeye çalıştığımız Cut The Rope serisi gerek iOS, gerekse Android platformlarında milyonlarca kez indirildi. Kült oyun serisinin üyesi Cut The Rope: Magic bir hafta boyunca iPad ve iPhone kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlanacak.

Om'un, Cut The Rope: The Magic'teki maceraları tam 168 bölümden oluşuyor. Apple iOS editörleri son derece ilginç bir not düşmüş: "Sevgili Om bolca şeker için yeni maceraya girişti ve doğaüstü varlıklar bile onunla sevgili şekerlerinin arasına giremeyecek. Tamamen yenilenmiş görsel tarzımıza ve yeni mimarisi ile dikkat çeken karakter, aç kahramanımıza yeni fırsatlar sunuyor. Om, şekerin peşindeki epik mücadelesinde ilk kez bambaşka yaratıklara dönüşecek."

Oyunun indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

cut the