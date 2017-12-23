Haftanın Uzay Fotoğrafları ( Ağır Miktarda Galaksi İçerir )

Bu haftaki uzay fotoğrafları, Perseus adlı bir galaksi kümesinden başlayarak, kendi galaksimizin ötesine, derin uzaya yolculuk yapmamızı sağlıyor.

Bilim adamları, bu kümeyi incelemek için karanlık maddeleri anlamalarına yardımcı olabilecek güçlü x-ışını sinyalleri gönderen NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi'ni kullandı. Karanlık madde evrenin yüzde 85'ini oluşturuyor ancak bilim insanları onun bu heybetini yalnızca etrafındaki nesnelerle etkileşime geçtiğinde görebiliyorlar. Bazı görüntüler de efsane uzay teleskopumuz Hubble'dan geldi. Abell 2163 adı verilen sıcak dev yapıyı görme imkanımız bulunuyor.

İki galaksi çarpıştığında ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Renkli kümeler sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu renkli görüntüler çarpışma sonrası uzaya yayılan gazlar. Markarian 266 olarak da bilinen NGC 5256 , Dünya'dan yaklaşık 350 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor.

Fotoğrafta gördüğünüz kırmızı yıldıza Gruis adı veriliyor. Avrupa Güney Gözlemevi tarafından çekilen bu fotoğrafta parlak spiral galaksi IC 5201 de görünüyor. ( sağda )

Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından yakalanan bu fotoğraf size de bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet, bu evimiz olan Dünya...

Bu fotoğraf bilim insanlarının karanlık maddeyi anlamasına yardımcı olabilir. NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi, ve XMM-Newton ve Hitomi ile yakalanan görüntünün hikayesi 2014 yılında başladı. NASA'da çalışan Esra Bülbül ve ekibi tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda, Perseus galaksisi karanlık maddeye açıklama getirebilir.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen ve karanlık bir geceyi hafiften aydınlatan ateş böcekleri görüntüsüne benzeyen bu fotoğraf, Abell 2163 adlı zengin bir gökadalar grubunu bize sunuyor.

Bu güzel görüntü, Avrupa Güney Gözlemevi'nin üzerini örten Samanyolu Galaksisinin binlerce yıldızının fotoğrafı. Samanyolu'nun renkli ve yıldızlarla dolu olan bandının altında iki cüce gökada da görünüyor.