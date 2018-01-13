Haftanın Uzay Fotoğrafları ( Evde Kısa Bir Yolculuk )

Bu haftanın uzay fotoğraflarında hepimizin evi olan Samanyolu galaksisinde biraz vakit geçireceğiz.

Neredeyse her hafta düzenli olarak paylaşmaya çalıştığımız ancak bazen bazı aksaklıklar sebebiyle atladığımız haftanın uzay fotoğrafları bölümümüzde bu hafta Samanyolu galaksisini paylaşacağız. Daha doğrusu bu hafta boyunca çekilen uzay fotoğrafları içerisinde öne çıkan Samanyolu galaksisinden gelen fotoğraflar oldu. NASA Samanyolu'nun galaktik çekirdeğini görselleştirdi.

Bu fotoğrafta bir karadelik görüyorsunuz. Ancak şimdi uyku halinde bulunuyor. Bu durumda J1354 adında süper kütleli bir kara delikle biraz daha rahat vakit geçirebiliriz.

Bu fotoğrafta ise hızı yavaşlamış olan bir kuyruklu yıldız görüyoruz. Kısaca 41P adı verilen kuyruklu yıldız Arizona'daki Lowell Gözlemevi'ndeki Discovery Channel Teleskopu tarafından gözlemlendiği Mart ayına kıyasla bu fotoğrafın kaydedildiği Mayıs ayında üç kat daha yavaş dönüyordu.

Bu fotoğrafı biraz parlak ışıkta ve yüksek çözünürlüklü bir ekranda seyrediyorsanız güneş gözlüğü takmanızda fayda var. Ne gördüğünüzü merak ediyorsanız da cevap tek kelime: yıldızlar... Bu pırıltılı fotoğraf Samanyolu galaksimizin merkezine doğru bakıyor. Daha eski, daha aktif olan yıldızlar beyaz ve mavi renkte görünürken, daha yaşlı olanlar kırmızı renkte görünüyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun her 90 dakikada bir üzerinizden geçtiğini biliyor muydunuz? Rus kozmonot Anton Shkaplerov, saatte 28 bin kilometre hızla giderken Dünya'nın gece tarafından gündüze geçeceği sırada bu fotoğrafı çekti. Muhteşem bir manzara...

Galaksimizin merkezine hoş geldiniz! Bu görüntü, NASA'nın Chandra X-ray gözlemevinden alınan verileri kullanarak yapılan bir görselleştirme. Fotoğraf Samanyolu'nun galaktik merkezini ve etkinliğini gösteriyor. Daha açık kırmızı bölgeler, aktif yıldızların yarattığı gazın ve şok dalgalarının dışarıya aktığı alanlar olup, gazlar milyonlarca derece sıcaklıkta bulunuyor.Bilim adamları ayrıca, bu dalgaların, galaksimizin merkezinde yaşayan süper kütleli kara delikle nasıl etkileşime girdiğini inceliyorlar.