Gaia'nın Gözünden Haftanın Uzay Fotoğrafları

Avrupa Uzay Ajansı'nın, galaksimizi incelemek ve bilgi edinmek için kullandığı Gaia Uzay Teleskobu, birçok yeni görüntü yolladı.

Avrupa Uzay Ajansı, uzun zamandır galaksimizi inceleyen Gaia'nın topladığı görüntüleri ve veri setini yayınladı. Gaia'nın görevi yıldızları ve galaksimizi inceleyerek uzaklıklara ve diğer değerlere dair bazı bilgiler toplamak. Bu güne kadar geçen zamanda ise ekip Gaia sayesinde 1 milyondan fazla yıldıza dair bilgi ve görüntü toplayarak oldukça kapsamlı bir katalog oluşturmuş durumda.

Gökbilimciler Gaia ve benzeri birçok teleskop sayesinde yıldızların hareketi, hızları ve yıldızlararası tozun galaktik nesnelerle nasıl etkileşime girdiği gibi birçok önemli bilgiyi, galaksimizi daha iyi anlayabilmek için çalışmalarında kullanıyorlar. Tüm uzaya ve diğer birçok galaksiye dair bilgimiz var ve uzayı keşfedebilmek oldukça keyifli. Yine de tüm bu bilgilere rağmen, kendi galaksimiz gibi başka bir yer daha olmadığının da farkındayız.

Samanyolu Galaksisine ait bu fotoğraf, Gaia tarafından gönderilen en yeni fotoğraf. Galaksimiz son günlerde tam olarak böyle görünüyor. Gaia galaksimizin içinde 2 milyara yakın yıldız gözlemlemiş durumda.

Oldukça baş döndürücü görünen bu fotoğraf, Satürn'ün devasa halkasına ait. Halkayı oluşturan parçacıkların çok farklı boyutlarda olduğu biliniyor. Kimileri dev br dağ kadar büyükken kimileri ise kum tanesi kadar küçük olabiliyor.

Uranüs, çok uzağımızda olsa da hakkında birçok şey biliyoruz. Son elde edilen bilgilere göre ise Uranüs'ün atmosferi sülfür kokuyor. Bu koku bilgisinin ise Uranüs'ün nasıl oluştuğuna dair önemli bilgiler vereceği düşünülüyor.

Mars, galaksimizdeki tüm gezegenler arasında belki de en çok ilgilendiğimiz gezegen. Artık üzerinde yaşamaya dair planların bile yapıldığı Mars, henüz gözetim altında çünkü bilim insanları, insanlar ayak basmadan önce Mars' dair her şeyi bilmek istiyorlar.

Güneş'in üzerinde bir yerlerde yaşanan bir patlamayı gösteren bu fotoğraf, üzerinde yaşanan hareketliliğe dair üyü br örnek ve aramızdaki ortalama 200 milyon km'ye sevinmemiz için yeterli bir sebep.

Auroraların uzaydan nasıl göründüğünü merak edenler için tatmin edici bir görüntü olan bu fotoğraf, renkleri ile şaşırtbilir çünkü biz auroraları yeşilli morlu renkleri ile hatırlıyoruz. Ancak bunun bir sebebi var, siyah beyaz fotoğraflar, auroraların renklerinin görmemizi engellediği detayları görebilmemizi sağlıyor.

Galaksimize ve komşularımıza ait, birkaç gün önce yayınlanan en yeni görselleri görmek isterseniz, Avrupa Uzay Ajansı'nın yayınladığı verilere buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.