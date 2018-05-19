Hubble Uzay Teleskobu'ndan Muhteşem Galaksi Fotoğrafları

Geçtiğimiz nisan ayında doğum gününü kutladığımız Hubble Teleskobu, insanlığa hizmet etmeye devam ediyor. İşte Hubble Teleskobu ile çekilmiş birbirinden muhteşem fotoğraflar.

NASA tarafından uzaya gönderilmiş Hubble Uzay Teleskobu, bu yıl 25. yaşına girdi. Teleskop, galaksideki ultraviyole ışınları görüntülemek için kullanıldı ve ortaya harikulade görüntüler çıktı. Galaksiler, Legacy ExtraGalactic UV Survey (LEGUS) adlı bir proje için çekildi.

Projenin amacı ise yıldız oluşumunu gözlemleyebilmek ve yıldız kümelerini bulmak. Araştırmacılar bu vesileyle galaksilerdeki 30 yıldız kümesini katalog haline getirebildi. Amherst Üniversitesi'nden inceleme lideri Daniela Calzetti: "Şimdiye değin yıldız kümelerini ve ultraviyole ışınlarını listelediğimiz bir kataloğumuz olmamıştı." dedi.

Bir ilki gerçekleştiren bu proje için lafı daha fazla uzatmayalım ve sizi Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı göz alıcı fotoğraflarla başbaşa bırakalım:

40 milyon ışık yılı uzaklıkta olan cüce galaksi: UGC 5340

18 milyon ışık yılı uzaklıkta cüce galaksi: UGCA

35 milyon ışık yılı uzaktaki sarmal galaksi: NGC 3368

36 milyon ışıkyılı uzaklıkta olan sarmal galaksi: NGC 3627

31 milyon ışıkyılı uzaklıkta olan sarmal galaksi: NGC 6744

Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nde ekip üyesi Elena Sabbi: "Dünya'da sahip olduğumuz ışığın çoğu yıldızlardan geliyor, buna rağmen hala yıldızların nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Yıldızlar, bizim varoluş anahtarımız, yıldızlar olmasaydı hayat var olmazdı."

Yazımızı astronominin öncülerinden Carl Sagan'ın sözüyle sonlandıralım: "DNA’mızdaki karbon, dişlerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir, içtiğimiz sudaki oksijen kendi içine çökmüş bir yıldızda yapılmıştır. Bu da bizi yıldız tozu yapar."