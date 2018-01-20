Haftanın Uzay Fotoğrafları Jüpiter Ve Çevresinden

Jüpiter'in o eşsiz görünümünden bizden çok uzak yıldızlara uzanan muhteşem fotoğraflar bu listemizde yer alıyor.

Her hafta düzenli olarak paylaşmaya çalıştığımız haftanın uzay fotoğrafları bölümünde bu hafta Jüpiter ve çevresinin fotoğraflarını paylaşacağız. NASA’nın Juno uzay aracı, kısa süre önce Jüpiter etrafındaki 10. yörüngesini tamamladı. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan Jüpiter ve etrafında çekilen fotoğraflara geçelim.

Jüpiter’in güney kutbuna ait bu fotoğrafı, saatte 100.000 mil hızla ilerleyen Juno uzay aracı çekti.

Bu resimde gördüğünüz ise Satürn’ün en büyük uydusu olan Titan. Bu uydu metan ve azot dolu Dünya'dan farklılık gösteren nehirlerle kaplı. Ayrıca metan fırtınaları da eksik olmuyor.

Gördüğünüz Jüpiter fotoğrafında, farklı fırtınaların oluşturduğu renkler gezegene çok ilginç bir doku vermiş durumda.

Bu ışıltılı görüntü ise ilk olarak 1958 yılında keşfedilen ve içerisinde yüzlerce galaksi bulunduran Abell 1758’e ait.

Güney Gözlemevi tarafından incelenen NGC 3201 küresel yıldız kümesi.

Dünyadan 16 bin ışık yılı uzakta olan, NGC 3201 yıldız kümesinin biraz daha yakından çekimi.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bu fotoğraftaysa NCG 3201 küresel yıldız kümesine oldukça yakın bir çekim yapıldı ve sonrasında bir kara delik keşfedildi.