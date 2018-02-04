Haftanın Uzay Fotoğrafları: Mars’tan İlk Selfie!

Bu hafta karşımıza çıkan birbirinden etkileyici uzay fotoğrafları listelendi. Mars’tan Uluslararası Uzay İstasyonu’na kadar haftanın en güzel uzay fotoğraflarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

WIRED, her hafta yaptığı gibi bu haftanın da en iyi uzay fotoğraflarını listeledi. Bu fotoğraflar arasında, şu sıralar Mars’ta görev yapan Curiosity uzay aracının selfie çektiğini bir fotoğrafta bulunuyor. Yaklaşık bir araba büyüklüğünde olan kaşif uzay aracı, Mars’ın Gale kraterinde keşif yapmaya çalışıyor.

Curiosity, bu hafta Mars gezegeni için bir ilk olan bir şey yaparak uzayan koluyla kendi fotoğrafını çekti. Son 5 yıldan beri Gale kraterini araştıran uzay aracı, bu süreçte Mars’ta suyun ve ilginç minarellerin olabileceğini keşfetmişti. Bu keşifler dışında Mars’ta bulunan son derece garip kaya oluşumları da Curiosity sayesinde günümüzde daha detaylı biliniyor.

Curiosity’nin hatıra niteliğinde fotoğrafının dışında, Süper Kanlı Mavi Ay sırasında gözlemlenebilen Uluslararası Uzay İstasyonu da ilgi çekti. Ay ve Dünya arasında giren uzay aracı, ayın özel durumu ile birlikte daha da detaylı gözlemlenebildi. Bu fotoğrafın dışında etkileyici uzay fotoğrafları da yayınlandı. Eğer siz de bu hafta hangi uzay fotoğrafları ünlü oldu diye düşünüyorsanız, bu fotoğraflara bir göz atmanızı öneriyorum.