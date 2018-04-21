Uzay Hubble Teleskobu İle Bir Başka Güzel

Bu hafta Hubble Uzay Teleskobunun doğum günü. İnanılmaz ama bu teleskop, 28 yıldır Dünya'nın çevresinden kozmosu inceliyor.

Hubble’ın ünlü fotoğraflarının çoğu, yıldızların üreme alanı olan toz bulutlarıdır. Bu fotoğraflara bakarken yön duygunuzu kaybetmemeniz çok zor. Özellikle Hubble tarafından görülen ve yakalanan bulutsular gerçekten muazzam.

Yaratılış sütunları, 5 ışıkyılı uzunluğunda iki büyük kuleye sahip. Bu durum, ışığın bir uçtan diğerine geçmesinin beş yıl sürdüğü anlamına geliyor. Hepsi bu kadar değil: Hubble teleskobu, Plüton'un birçok uydusunu bularak, Dünya'nın yaşı konusundaki soru işaretlerini de büyük oranda temizledi.

Hubble Uzay Teleskobu, tüm galaksinin pişirdiği ve üstünü mumlarla donattığı büyük bir uzay pastasını hak ediyor, ancak Hubble, pasta yemek yerine yıldız ışığı altında insanlık için büyük keşifler yapıyor. İyi ki doğdun Hubble!

Evrenin sanatsallığına şöyle bir göz atmak ister misiniz? Sizin için derlediğimiz haftanın uzay fotoğraflarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Bu fotoğraf yalnızca Lagün Bulutsusu'ndaki herhangi bir Hubble fotoğrafı değil; bu şaheser, Hubble Uzay Teleskobu'nun yörüngede 28 yılını kutlayan özel bir doğum günü fotoğrafı. Burada göz kamaştırıcı renkte görülen Lagün Bulutsusu, 4000 ışıkyılı uzaklıkta ve deveasa bir yıldız yuvası; 20 ışıkyılı yüksekliğinde ve 55 ışıkyılı genişliğinde.

Bu muhteşem bir fotoğraf, Lagün Bulutsusununad çok da ünlü olmayan bir fotoğrafı. Hubble Uzay Teleskobu, bu fotoğrafı, görünmeyen spektrumda bulutsunun farklı unsurlarını ortaya koyan kızılötesi ışıkta çekti. Merkezdeki parlak yıldız, Herschel 36 olarak adlandırılır ve sadece 1 milyon yaşında.

Mars kraterlerle kaplıdır ve tipik bir 'ölü' gezegene göre, aslında oldukça aktiftir. Mars, Marslı filmindeki Mark Watney'i öldürecek kadar güçlü olmasa da, dünyadakine çok benzer bir rüzgara sahip. Görüntüdeki çizgiler, kraterin içine doğru esen rüzgarlardan kaynaklanıyor. Bu arada Marslı filmini kesinlikle izlemelisiniz!

Güneş'in bu fotoğrafı NASA'nın Güneş Dinamik Gözlemevi tarafından birkaç hafta önce alındı. Önceki yazımızda da değindiğimiz gibi bu deliklere koronal delik adı veriliyor. Bu korkutucu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanına girdiklerinde, kuzey ve güney kutuplarında Aurora'nın muhteşem görüntülerini oluştururlar. Konu ilginizi çektiyse aşağıdaki habere de göz atmanızı öneririm.

Selamlar olsun karanlık uzaya! Bu galaksi kümesinin hatırlaması zor bir ismi var: PLCK G308.3-20.2. Yine de çok hoş değil mi? Bu gibi galaksi kümeleri, tıpkı kendi galaksimiz gibi binlerce gökada içeriyor.