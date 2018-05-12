Uzayda bulunan ve bizim için şahane görseller yakalayan birçok uydudan, Güneş sistemimize ve başka galaksilere dair şahane fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

Uzaya dair bilgimiz her geçen gün artıyor ve sürekli olarak yeni galaksiler, gökada kümeleri, yıldızlar keşfediliyor. Tüm bu haberler ve gelişimimize kattıklarını bir yana koyarsak, uydulardan gelen fotoğrafları görmek bile oldukça etkileyici.

Bizden milyonlarca ışık yılı uzakta varlığını sürdüren bambaşka galaksilere dair büyüleyici fotoğrafları ya da aynı galaksiyi paylaştığımız ancak yine de ufak birer yıldız olarak görebildiğimiz gezegenlerin detaylarını görmeyi hepimiz çok seviyoruz.

Bu hafta oldukça ilgi çekici görseller mevcut. Kara deliklerden yeni keşfedilmiş gezegenlere, Satürn'ün meşhur halkasını oluşturan aylar ve yıldız tozlarından güneş patlamalarına, uzay meraklıları için bu haftanın en güzel görsellerini derledik.

Geçtiğimiz günlerde, zaman zaman güneş üzerinde gözlemlenen ve oldukça ilgi çekici duran bir gelişme yaşandı. Filtrelenen bu görsel üzerinde koyu renkte görünen alan aslında Güneşin manyetik alanı üzerinde oluşan bir yarık diyebiliriz. Bu yarıktan sızılan ve uzaya yayılan manyetik enerji sayesinde ise kutup bölgelerinde oluşan ve dünyanın en güzel manzaralarından biri olan auroralar (kuzey ışıkları) oluşuyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın, dünya iklimini inceleyebilmek için kullandığı uydusu olan Copernicus Sentinel 3B'nin gönderdiği ilk fotoğraf. Antartika üzerinden gün batımının nasıl göründüğünü gösteren fotoğrafta bulunan tek gün ışığı, sağ üst köşeden sızan bir parlaklıktan ibaret.

Kara delikler, uzaya dair belki de en çok merak ettiğimiz oluşumlardan biri. Bir şekilde yıllardır gizemi koruyan bir yanı bulunan kara delikler çok da uzağımızda değil. Bu görselde ise ışığı içine çeken dev bir kara delik görüyorsunuz ve bu kara delik galaksimizin merkezinde bulunuyor. İsmi ise Sagittarius A.

Hubble uzay teleskopunun yakaladığı bu görüntü, gezegenin en büyük oluşumlarından sayılan galaksi kümelerinden birine ait. Görselde çok net fark edemesekte, SDSS J0150+2725 olarak adlandırılan bu oluşum, uzay-zaman çizgisini büküyor. Etraflarındaki yer çekimini etkileyebilecek bir kütleye sahip olan bu galaksi kümeleri, bu sayede uzay-zaman çizgisini bir anda bükebilirler.

Uydumuz Ay'ın, Kanada üzerinde bir yerlerde NASA tarafından çekilen bu fotoğrafı bize dünyamızın atmosferinin ne kadar ince olduğunu gösteriyor.

Güneş mavi olsaydı nasıl olurdu? NASA, Güneş üzerinde yaşanan olayları daha rahat gözlemleyebilmek için uç morötesi ışınlar ile Güneş'i masmavi bir hale getirdi. Oldukça etkileyici olan görüntüler aynı zamanda artık Güneş üzerinde daha rahat inceleme yapmamızı sağlayacak.

Bu son görselde ise Satürn'ün meşhur halkasına bakıyorsunuz ancak oldukça yakınlaşmış durumdasınız. Satürn'ün halkası, onu galaksimizin en ilgi çekici gezegenlerinden biri haline getiriyor ve o halkanın içinde dev boyutta uydulardan gözle görülemeyecek kadar küçük boyutta toz zerreciklerine kadar birçok şey var. Bu görsel de aslında bunların tümüne yakından bir bakış diyebiliriz.