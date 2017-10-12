Yakında duyurulması beklenen Huwaei Mate 10 Lite henüz tanıtılmasa da hakkında hemen her şeyi öğrendik. Hollanda'lı satış mağazası telefonun tüm bilgilerini sızdırdı.

Huawei’nin yakında duyurmaya hazırlandığı Mate 10 Lite’ın, Hollandalı çevrimiçi bir satıcı olan Belsimpel tarafından yanlışlıkla fiyat etiketi paylaşıldı. Ön gösterim adı altında sızdırılan telefon, olayın hemen ardından fark edilerek kaldırılmış olsa da görülmesi gereken şeyler çoktan görülmüştü.

Eğer Belsimpel’ın sızıntısı doğru çıkarsa, telefon 349 euro’dan çıkacak. Bu fiyat ülkelere göre farklılık göstermesine rağmen, genel olarak üst orta sınıf fiyat etiketine sahip olacağını doğruluyor.

Neredeyse çerçevesiz bir ekranla gelen Huawei Mate 10 Lite, 2160x1080p çözünürlüğe sahip. 18:9 oranında olan 5.9 inçlik LCD ekran, gücünü 2.3 GHz’da çalışan sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 659 işlemci ve 4GB RAM’den alıyor. 64GB depolama alanı olan Huawei Mate 10 Lite’ı MicroSD kart ile 256 GB’a kadar çıkartabilirsiniz.

Hızlı şarj etme özelliğine sahip 3.340 mAh batarya sunan telefonun en merak edilen donanım parçalarından bir tanesi de kamerası ve göstereceği performans. Çünkü çift arka kamerası bulunan telefonun bir kamerası 16 MP iken, diğeri yalnızca 2 MP çözünürlüğe sahip.

Huawei Mate 10 Lite, 16 Ekim Pazartesi günü resmen duyurulacak ve Ekim ayının sonlarına doğru ise satışa sunulacak.

Huawei Mate 10 Lite Özellikleri