Uzun zamandır sessizliğini koruyan Haier, piyasaya sunmaya hazırlandığı yeni ürünü Haier L8 ile günümüz şarj anlayışını değiştirmek için geliyor.

Haier, akıllı telefonun sektöründe henüz popülerlik kazanmış bir isim olmamasına karşın bu yolda güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Uzun bir sessizliğin ardından Çin menşeili Haier, Haier L8 isimli yeni cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Beklendiği üzere cihaz çok üst segmentte değil, ancak rakiplerine kafa tutmasını sağlayan oldukça güçlü bir batarya kapasitesine sahip.

Özellikle Snapdragon 450 ile kombine edilen 4000mAh’lık güçlü bataryası, neredeyse tükenmeyen bir enerjiye mevcut. Cihaz, standart bir kullanımda dahi bir kaç gün boyunca sarj ihtiyacı gerekmeksizin kullanılabilecek. Ayrıca 18w hızlı şarj teknolojisi ile cihaz hızlı şarj özelliğini de destekliyor olacak. 5,99 inçlik büyük ekranı ile 18:9 tasarım trendine uyumlu olarak üretilen Haier L8, aliminyum bir gövde üzerine oluşturulmuş şekilde sunuluyor. İşin donanım boyutunda ise daha önce de belirttiğimiz gibi 1.8Ghz’lik Snapdragon 450 yonga seti ve 4GB RAM, 64 GB depolama alanlık bir kombinasyon mevcut. L8’in kamerası da oldukça alışıldık değerlere sahip. Cihazın 12MPlik arka kamera ve 8MP’lik bir ön kamera ile satışa sunulması bekleniyor.

Fiyat olarak 221 dolar gibi bir ücret üzerinde duran şirketin işi oldukça zor görünüyor. Zira daha iyi özelliklere sahip, daha ünlü markların cihazları ile neredeyse eşit olan fiyat politikası; oldukça iddialı bir adım olarak göze çarpıyor.