Vertu, Tanesi 1,3 Milyon Liradan Telefon Satacak

Yakın zamanda defalarca el değiştiren lüks telefon üreticisi Vertu, Hakan Uzan'ın satın almasının ardından ilk iş olarak ultra lüks bir telefon tasarladı.

Lüks ve özel telefonların üretimini amaç bilen Vertu, Mart ayında firari iş adamı Hakan Uzan tarafından satın alınmıştı. Yeni sahibinin ilk işi ise şimdi ortaya çıktı.

Vertu Signature Cobra Limited Edition, şimdiye kadar firma tarafından satılan en pahalı telefon olma özelliğine sahip. Teknik özelliklerle ilgili olarak malesef bir şey söyleyemiyoruz, çünkü cihaz bir akıllı telefon değil. Sadece telefon. Telefonu özel yapan ise adından da anlayabileceğiniz gibi üzerinde kobra yılanı şeklinde dizilmiş 439 tane yakut taşıması. Kobranın yeşil gözleri de zümrütten oluşuyor.

Bu tasarım ve değerli taşlar çok tarihi bir firma olan Boucheron’a ait. Bu Fransız mücevher evi iki binden fazla soyluya taç üretmiş ve krallara hizmet etmiş.

Telefon sadece Çin’de dünyanın en büyük online alışveriş sitesi olan 130 bin çalışanlı Lingdong Mall’da satılıyor. Sitenin vitrininde yer alan telefonun fiyatı 2.7 milyon Çin Yuanı, yani 1.3 milyon Türk Lirası. Eğer olur da satın alırsanız, telefon siparişinizin ardından helikopterle evinize teslim ediliyor. Son olarak, cihazdan toplamda sadece 8 tane üretilmiş, yani o köşede duran 1,3 milyon lirayı değerlendirmek isterseniz acele edip stoklar tükenmeden siparişinizi vermelisiniz.