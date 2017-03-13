İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin yayınladığı makaleye göre Hakan Uzan, lüks telefonlarıyla tanıdığımız Vertu şirketini satın aldı.

Sözcüsü aracılığı ile The Daily Telegraph’a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzan, Vertu’nun pazarda tanınan en güçlü markalardan bir tanesi olduğunu, şirketin potansiyelini göstereceği yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için şimdiden sabırsızlandığını söyledi.

180 bin TL’ye varan etiketleriyle dünyanın en pahalı cep telefonlarından bazılarının satışını gerçekleştiren İngiltere merkezli Vertu için Hakan Uzan’ın Kıbrıs’ta bulunan şirketi Baferton Ltd., 50 milyon sterlin (yaklaşık 227 milyon TL) ödedi. The Daily Telegraph’ın ekonomi muhabiri Christopher Williams’ın ‘Sürgündeki gizemli Türk iş hanedanı’ olarak bahsettiği Hakan Uzan’ın hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Vertu’yu kuran Nokia ile mahkemelik olduğunu hatırlattı.

Nokia, 2000’li yılların sonlarına doğru küçülmeye başlamasıyla Vertu’yu 175 milyon sterlin karşılığında yatırım fonu EQT’ye satmış, bu şirketi de 2015 yılında Hong Kong merkezli Godin Holding satın almıştı. Güncel mali tablosuna göre Vertu, 2014 yılında 110 milyon sterlinlik satış gerçekleştirmesine rağmen 53 milyon sterlin zarar etmişti.

Geçtiğimiz aylarda Vertu'nun 10 bin TL'lik akıllı telefonunu incelemiştik, dilerseniz onunla ilgili inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Aşağıda Vertu'nun 'ultra lüks' telefonlarından bazılarına tekrar bir göz gezdirebilirsiniz.