Hakiki Sarah Connor 25 Yıl Sonra Terminatöre Döndü

Hollywood Reporter’ın haberine göre yönetmen James Cameron, Linda Hamilton’ın 25 yıl aradan sonra yeni Terminatör filminin yapımında yer alacağını duyurdu.

Cameron, ‘Terminatör’ yapımının kutlama etkinliğinde Hamilton’ın dönüşü hakkında şöyle söyledi: “O zamanlar olduğu gibi her filmde yıldız olan Hamilton, aramıza tekrar dönüş yapıyor.”

Aynı zamanda aksiyon filmlerinde yaşlı kadınların olmayışı hakkında da konuştu konuşan Cameron, kadınların erkeklere oranla çok daha az yer aldıklarını belirtti.

“Kötü çocukları öldüren 50, 60 yaşlarında adamlar var” diyen Cameron sözlerine şöyle devam etti: “ama bu tip bir örneği kadınlar için göremiyoruz.”

Hamilton, ilk Terminatör filminde 1984 yılında Sarah Connor olarak başrolü oynamıştı. Connor, Terminatör (Arnold Schwarzengger)’ün avladığı hizmetçi kızdır. Terminatör, ona suikast düzenlemek için gelecekten gelmiştir. Gelecekte dünya, robotlar ve makineler tarafından işgal edilmiştir. Connor’ da işte bu işgale karşı direnecek olan çocuğun annesi olacaktır. Bu nedenle de Terminatör, onu öldürmek istemektedir. Connor, tüm zamanların en güçlü kadın aksiyon oyuncularından biri olarak tanınır.

Hamilton, 1991 yılında gösterime sunulan ‘Terminatör 2: Hüküm Günü’ bölümünde yine ‘Connor’ rolüyle filmde yer almıştı. ‘Hüküm Günü’nden sonra 3 adet daha Terminatör filmi yapılmıştı ama Hamilton bu filmlerde yer almamıştı. Schwarzanegger ise tüm Terminatör filmlerinde oynadı.