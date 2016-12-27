Hakkınızda Her Şeyi Bilen, Hatta Geleceğinizi Tahmin Eden Site!

Hakkınızda her şeyi öğrenebilen ve geleceğinizi tahmin eden bir site olduğunu biliyor muydunuz? Watchdogs 2 ve Cambridge Üniversitesi'nin ortaklığı ile geliştirilen Predictive World projesi, bunu tam olarak karşılayan bir site.

Hayal ile gerçekliğin arasındaki çizginin iyice silikleştiği bir çağda yaşıyoruz. Her gün internette birçok şey paylaşıyoruz ve neredeyse tüm hayatımızı neredeyse internette yaşıyoruz. Bu zararsız bir şeymiş gibi görünebilir. Peki sizin kim olduğunuzu bilen, bilgilerinizi tarayan bir site olduğunu biliyor muydunuz? Daha da korkuncu bu site, gelecekte ne olacağınızı hatta nasıl davranacağınızı dahi tahmin ediyor!

Sitenin ismi “Predictive World”, yani “Öngörülebilir Dünya”, zaten tam olarak da bu işi yapıyor. Facebook ile bağlanıp verilerinizi paylaştığınız site, her şeyi analiz ettikten sonra size düzinelerce istatistik ve tahmin veriyor. Ömrünüz, gelecek 10 yılda öldürülme riskiniz, girişim potansiyeliniz ve risk alma endeksiniz gibi bilgileri sunuyor.

Bu araç Cambridge Üniversitesi ve Watchdogs 2 oyununun işbirliği ile yapıldı. Siteye buradan erişebilirsiniz.